Они потребовали отсутствия Лилли Теллез в Сенате за появление Трен Майя: «Слишком много оправданий»

В среду днем Сенат Республики проголосовал за возможность того, чтобы власти, связанные со строительством поезда Майя в штате Кинтана-Роо, предстали перед законодателями.

Как государственные экологические коллективы, так и члены оппозиции против правительства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) и его проекта под названием Четвертая трансформация (Q4), продемонстрировали свое несогласие и отказ от строительства линии из-за воздействия на окружающую среду в область.

Точно так же известные мексиканцы выступили против проекта из-за вырубки лесов и массовой вырубки деревьев в рамках раздела 5 мегапроекта AMLO.

По этой причине для многих людей было возмутительно, что, предоставив возможность привлечь чиновников к ответу за законопроект, цель не была достигнута из-за отсутствия необходимых голосов.

И это отсутствие голосов было вызвано отсутствием некоторых сенаторов, членов оппозиционных партий. Среди них сенатор от Партии национального действия (PAN) Лилли Теллез.

Список результатов голосования (Фото: Twitter/LetroblesRosa)

В социальных сетях изображение с именами законодателей, которые голосовали за и против, было вирализовано, что было очень закрыто, поскольку было 47 голосов против и 44 за при двух воздержавшихся.

Есть и те, кто не присутствовал, например паниста, которая позже объяснила, что причина ее отсутствия была связана с проблемами со здоровьем, поскольку она утверждала, что у нее 7 грыж в позвоночнике: четыре шейных и три поясничных.

Хотя этого было недостаточно, чтобы успокоить опасения, поскольку пользователи социальной сети критиковали тот факт, что так называемая «оппозиция» отсутствует перед лицом важных событий. «После того, как они не придут со своей ложной речью о том, что они оппозиция, они любят Мексику и защищают ее», - было одним из многих комментариев.

Поэтому он ответил другим постом через свой официальный аккаунт в Twitter, где утверждал, что даже если бы он отдал свой голос, не было бы никакой возможности остановить разрушение джунглей.

«Джунгли НЕ будут уничтожены из-за отсутствия моего голоса. Военные уже идут на Юкатан, против всего. Сегодня необходимо срочно обратиться к Фонтуру с настоятельным призывом провести консультации с коренными народами. Даже если бы она выиграла голосование, AMLO нельзя было бы остановить», - оправдывалась бывшая морениста в своих социальных сетях.

Новая линия поезда Майя также влияет на подземные реки и сеноты (фото: @unemexico_)

Он также заявил, что соглашения недостаточно по приказу AMLO, поскольку оно потребует чего-то большего: «Точно так же, как требуется больше, чем точка согласия против нехватки лекарств и для уменьшения насилия, которое пропускает правительство».

Наконец, сенатор пообещала, что, как только она вернется в Сенат, «давайте установим от Национальной коллегии действий правовые инструменты, чтобы призвать к ответственности тех, кто несет ответственность за поезд майя, и сделать все, что в наших силах, чтобы спасти джунгли», - заключил Теллез.

Они ответили, что она слишком конформистская, чтобы утверждать, что она не может ничего изменить или что «существует слишком много оправданий». Они также упомянули о своих президентских устремлениях: «Еще одно из них, и возможность выдвижения кандидатуры в президенты исчезает».

PAN запросила договоренность о вызове главы Национального фонда развития туризма (Fonatur) Хавьера Мэй; Федерального прокурора по охране окружающей среды (Profepa) Бланки Алисии Мендосы; и министра окружающей среды и природных ресурсов ( Семарнат), Мария Луиза Доун.

Среди других сенаторов, которые не присутствовали, были пианистка Жозефина Васкес Мота; Клаудиа Руис Массьё из PRI, Беатрис Паредес и Мигель Анхель Осорио Чонг; и перредист Мигель Анхель Мансера.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:











