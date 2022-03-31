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четверг 31 март 2022
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Россия

Они задержали ответственных за наезд на двух сотрудников дорожной полиции в Экатепеке, чтобы избежать штрафа

Субъекты, которые ехали в сером Fiat с красным багажником, были арестованы спустя несколько часов в CDMX после побега и нанесения травм сотрудникам дорожных служб

Newsroom Infobae

31 март 2022

В эту среду было опубликовано видео, записанное камерами C5, в котором водитель был сбит двумя женщинами-сотрудниками дорожной полиции в Экатепеке, чтобы избежать нарушения из-за того, что он не ездил из-за непредвиденных обстоятельств окружающей среды.

На этих кадрах показан участок Авенида Сентраль, на высоте Vocacional 3, расположенный в районе Валье-де-Экатепек этого муниципалитета в штате Мехико, где агенты провели операцию по гарантированию работы Сегодня программа не распространяется.

Поэтому, чтобы не блокировать полосу мексибуса, направляющуюся в сторону Сьюдад-Ацтеки, они остановили три автомобиля, в том числе серый Fiat с красным багажником, который, находясь под угрозой санкций, решил протаранить четырех полицейских, которые помешали ему проехать.

Двое из них получили серьезные ранения и в течение нескольких секунд он скрылся с места происшествия. Сразу же остальные мужчины в форме подошли к своим товарищам, чтобы позаботиться о них и отвлечь пробки от места, где они лежали. Кроме того, патруль начал добираться до него, но через некоторое время они не нашли виновных.

Они захватили людей, которые наехали на сотрудников дорожной полиции в Экатепеке
Испытуемые пытались сбежать в CDMX (Фото: Секретариат безопасности Edomex)

Жертвами этого нападения были опознаны 37-летняя Сихомара Гарсия, у которой были ушибы черепа и конечностей, а также лобовое ранение. Сообщалось также, что 48-летняя Аделина Ивон Висенте также получила ушибы, хотя и только конечностей.

Впоследствии министр безопасности Edomex сообщил, что в результате полученных травм они были переведены в клинику iSemym. Он также подтвердил, что они провели операцию и последующие действия с камерами C5, чтобы найти виновных.

В официальном заявлении упоминалось, что мужчины, которые сбили двух полицейских из Главного управления общественной безопасности и дорожного движения (DGSPYT), были представлены компетентному органу для раскрытия ответственности за преступления, связанные с нанесением увечий и сопротивлением.

Было сообщено, что действия были осуществлены сотрудниками Главного управления по борьбе с угоном транспортных средств и транспорта (DGCRVYT) агентства, которые осуществили развертывание поиска для установления их местонахождения.

Они захватили людей, которые наехали на сотрудников дорожной полиции в Экатепеке
Обе они были предоставлены властям (Фото: Секретариат безопасности Edomex)

«При поддержке камер видеонаблюдения сотрудники Центра контроля, командования, связи, вычислений и качества (C5) сообщали о путешествии цели в режиме реального времени; в то время как полевые офицеры осуществляли территориальное развертывание и при обнаружении их возможного въезда в столицу страна, работа координировалась со своими коллегами capitalinos», - говорится в сообщении мексиканского учреждения.

Агентам удалось догнать испытуемых на проспекте Конститусьон-де-ла-Република в районе Провиденсия, в мэрии Густаво А. Мадеро, принадлежащей CDMX. Люди в форме попросили экипаж остановить марш, и они и провели эту акцию.

Эти люди были опознаны как Алари «Н» и Омар «Н», которые, узнав о своих правах, были переведены в прокуратуру Сан-Кристобаля в муниципалитете Экатепек, где был начат сбор исследовательского набора для определения их правового статуса.

Ожидается, что в ближайшие несколько часов его правовой статус и возможное судебное разбирательство в отношении него будут выяснены в том случае, если расследование связи с событием, в результате которого два сотрудника получили ранения, которые до сих пор находятся под медицинским наблюдением. Время, в течение которого они не будут эксплуатироваться, неизвестно.

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