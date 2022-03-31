Они задержали ответственных за наезд на двух сотрудников дорожной полиции в Экатепеке, чтобы избежать штрафа

В эту среду было опубликовано видео, записанное камерами C5, в котором водитель был сбит двумя женщинами-сотрудниками дорожной полиции в Экатепеке, чтобы избежать нарушения из-за того, что он не ездил из-за непредвиденных обстоятельств окружающей среды.

На этих кадрах показан участок Авенида Сентраль, на высоте Vocacional 3, расположенный в районе Валье-де-Экатепек этого муниципалитета в штате Мехико, где агенты провели операцию по гарантированию работы Сегодня программа не распространяется.

Поэтому, чтобы не блокировать полосу мексибуса, направляющуюся в сторону Сьюдад-Ацтеки, они остановили три автомобиля, в том числе серый Fiat с красным багажником, который, находясь под угрозой санкций, решил протаранить четырех полицейских, которые помешали ему проехать.

Двое из них получили серьезные ранения и в течение нескольких секунд он скрылся с места происшествия. Сразу же остальные мужчины в форме подошли к своим товарищам, чтобы позаботиться о них и отвлечь пробки от места, где они лежали. Кроме того, патруль начал добираться до него, но через некоторое время они не нашли виновных.

Испытуемые пытались сбежать в CDMX (Фото: Секретариат безопасности Edomex)

Жертвами этого нападения были опознаны 37-летняя Сихомара Гарсия, у которой были ушибы черепа и конечностей, а также лобовое ранение. Сообщалось также, что 48-летняя Аделина Ивон Висенте также получила ушибы, хотя и только конечностей.

Впоследствии министр безопасности Edomex сообщил, что в результате полученных травм они были переведены в клинику iSemym. Он также подтвердил, что они провели операцию и последующие действия с камерами C5, чтобы найти виновных.

В официальном заявлении упоминалось, что мужчины, которые сбили двух полицейских из Главного управления общественной безопасности и дорожного движения (DGSPYT), были представлены компетентному органу для раскрытия ответственности за преступления, связанные с нанесением увечий и сопротивлением.

Было сообщено, что действия были осуществлены сотрудниками Главного управления по борьбе с угоном транспортных средств и транспорта (DGCRVYT) агентства, которые осуществили развертывание поиска для установления их местонахождения.

Обе они были предоставлены властям (Фото: Секретариат безопасности Edomex)

«При поддержке камер видеонаблюдения сотрудники Центра контроля, командования, связи, вычислений и качества (C5) сообщали о путешествии цели в режиме реального времени; в то время как полевые офицеры осуществляли территориальное развертывание и при обнаружении их возможного въезда в столицу страна, работа координировалась со своими коллегами capitalinos», - говорится в сообщении мексиканского учреждения.

Агентам удалось догнать испытуемых на проспекте Конститусьон-де-ла-Република в районе Провиденсия, в мэрии Густаво А. Мадеро, принадлежащей CDMX. Люди в форме попросили экипаж остановить марш, и они и провели эту акцию.

Эти люди были опознаны как Алари «Н» и Омар «Н», которые, узнав о своих правах, были переведены в прокуратуру Сан-Кристобаля в муниципалитете Экатепек, где был начат сбор исследовательского набора для определения их правового статуса.

Ожидается, что в ближайшие несколько часов его правовой статус и возможное судебное разбирательство в отношении него будут выяснены в том случае, если расследование связи с событием, в результате которого два сотрудника получили ранения, которые до сих пор находятся под медицинским наблюдением. Время, в течение которого они не будут эксплуатироваться, неизвестно.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: