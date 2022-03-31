«Есть много совпадений»: Федерико Гутьеррес после встречи с Сезаром Гавирией

Бывший президент Сесар Гавирия Трухильо и кандидат в президенты от сборной Колумбии Федерико Гутьеррес встретились в среду. На встрече, которая длилась более трех часов, кандидат в президенты представил свои основные предложения единоличному лидеру Либеральной партии.

Важно отметить, что Гутьеррес стремится добавить поддержки своей кампании по предстоящим президентским выборам. В случае, если Либеральная партия решит поддержать кандидата, она может добавить серию голосов в первом туре выборов.

После окончания встречи Гавирия охарактеризовал встречу как «отличную беседу». Со своей стороны Федерико Гутьеррес заявил, что нашел много совпадений с бывшим президентом в разговоре о будущем страны.

«Перед лицом программных подходов есть много совпадений, я бы сказал, в подавляющем большинстве, если это не полностью», - сказал кандидат в сборную Колумбии. В то же время он подчеркнул, что либерализм проводит некоторые красные линии, но «это не красные линии для меня, потому что, если я защищаю демократию и свободу, красные линии предназначены для тех, кто действительно подвергает эти принципы риску. Любое соглашение должно быть заключено на программной основе, чтобы Колумбия сделала хорошо», - добавил он.

Федерико Гутьеррес также отметил, что в ходе обсуждения говорилось о широкой социальной повестке дня для обеспечения благополучия граждан, уделения приоритетного внимания регионам и укрепления образования. Он также подчеркнул, что готов вновь встретиться с единоличным лидером Либеральной партии.

Что касается решения поддержать его кандидатуру, до сих пор неизвестно, каким будет решение скамьи партии; однако Гутьеррес подчеркнул, что «они займут еще несколько дней, и я продолжу свои загородные туры с людьми на улицах». В случае оказания поддержки бывший мэр Медельина заверил, что будет уважать внутренние процессы общины.

«Они продолжают спорить между своей паствой и мной, о чем я им сказал, что они занимают столько времени, сколько хотят (...) Я ясно даю понять, что я надеюсь, что это решение будет устраивать страну, потому что мы должны заботиться о демократии и свободах», - сказал кандидат.

В среду избранные члены Консервативной партии подтвердили поддержку кандидатуры Федерико Гутьерреса в президенты. Кандидат выиграл межпартийную консультацию, где Дэвид Баргиль также запустил себя в качестве предкандидата от имени консерваторов.

«Мы встретились со всей группой нынешних и избранных конгрессменов партии со следующим президентом Колумбии. Мы вновь заявляем о своей поддержке и поднимаем пять вопросов, которые мы считаем приоритетными на следующие четыре года», — сказал Баргил.

Член Консервативной партии указал, что одним из приоритетов Гутьерреса в его правительстве будет сельская местность, причина, которая побудила консерваторов сделать выбор с учетом развития агробизнеса. Еще один аспект, на который указал Дэвид Баргил, повлиявший на решение партии, - это поддержка, которую кандидат от сборной Колумбии будет оказывать залогам и банковским кредитам.

Важно отметить, что если Либеральная партия решит поддержать предвыборную кампанию Федерико Гутьерреса, кандидат получит поддержку традиционных скамеек страны.

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