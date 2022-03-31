США предупредили, что Россия угрожает экспортом в Латинскую Америку конфликта на Украине с использованием Венесуэлы, Никарагуа и Кубы

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin meets with his Venezuelan counterpart Nicolas Maduro at the Kremlin in Moscow, Russia September 25, 2019. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

Керри Ханнан, сотрудник Госдепартамента США, предупредил в четверг, что Россия угрожает экспортировать в Латинскую Америку конфликт на Украине посредством военного сотрудничества с Венесуэлой, Никарагуа и Кубой.

«Приверженность демократии в Западном полушарии никогда не казалась такой актуальной, поскольку Россия попирает украинскую демократию и угрожает экспортировать украинский кризис в Америку, расширяя военное сотрудничество с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой», — заявил Ханнан на слушаниях в Сенате США по иностранным делам Комитет.

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