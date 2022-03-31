Песня, которую Читлалли Эрнандес использовал для издевательства над Марко Кортесом: «Превосходно со своими братьями»

Делегация Партии национального действия (PAN) появилась в офисах посольства США в Мексике, где провел встречу дипломат, присланный соседями на север Кен Салазар.

Во время встречи, возглавляемой национальным президентом партии Марко Коресом, противники четвертого квартала обсудили ситуацию отсутствия безопасности в Мексике, экономику и демократию, а также «важность укрепления двусторонних отношений наших правительств, законодателей и институтов».

В голосе Габино Паломареса и Ампаро Очоа я посвящаю эту строфу @MarkoCortes и его коллегам-панистам: «Вы, лицемер, который смирен перед границей и в вашей стране вы становитесь превосходными со своими братьями в деревне».

Архивная фотография Кена Салазара, нового посла в Мексике. EFE/Арбалетчики/Архив

Это пьеса «Проклятие Малинче», исполненная упомянутыми во время концерта за мир в Центральной Америке, который состоялся на площади Революции в Манагуа, Никарагуа.

Так называемый Фестиваль новой латиноамериканской песни был событием, на котором собрались лучшие исполнители так называемого Нуэва Кансьона и самые талантливые трубадуры испаноязычной песни протеста.

Песня, выбранная Читлали Эрнандесом, возможно, не была случайностью, потому что тогда гости пели народу Никарагуа, который столкнулся с жестокой военной агрессией против никарагуанского сопротивления или контрреволюционеров, которые якобы финансировались Соединенными Штатами.

Мексиканец Габино Паломарес выступил вместе со своим соотечественником Ампаро Очоа для вышеупомянутой песни, а последний записал еще два сольных альбома. Также из Венесуэлы были Али Примера из Бразилии, Чико Буарке, Даниэль Вигльетти из Уругвая, Manguaré Group из Кубы, Луис Рико из Боливии, Мерседес Соса из Аргентины, Сильвио Родригес из Кубы и Карлос Мехия Годой и Лос-де-Палакагуина.

Марко Кортес (Фото: Twitter/ @MarkoCortes)

В апреле в Манагуа были названы записи, которые позже были проданы. Материал содержал в общей сложности 19 песен от Сальвадора до Canción Urgente para Nicaragua или Just Ask God.

На таких платформах, как YouTube, легко найти живые видео презентации или весь альбом только в аудио.

Тема Ампаро Очоа и Габино Паломарес начинается с путешествия по прибытию испанских кораблей на новый континент и их последующего завоевания за счет богатства и крови людей, которые здесь жили.

Во второй части он сравнивает те времена, которые были в то время, и которые в некоторых случаях все еще могут применяться в 21 веке. Унижение, расизм, классизм и отрицание наших корней — центральная часть темы.

«Сегодня в XX веке к нам продолжают приходить блондинки, и мы открываем им дом и называем их друзьями, но если индиец устает ходить по горам, мы унижаем его и видим в нем незнакомца для своей земли», - пели мексиканцы.

Посол США в Мексике Кен Салазар принимает участие в пресс-конференции в Мехико, Мексика, 9 ноября 2021 года. REUTERS/Густаво Граф

До сих пор Марко Кортес не откликнулся на резкий музыкальный призыв генерального секретаря Национального движения за возрождение, но он участвовал в нескольких мероприятиях, которыми занимался в течение дня.

Со своей стороны, Кен Салазар также щеголял встречей через социальные сети, где написал: «Нетворкинг с лидерами по всему политическому спектру усиливает взаимопонимание и усиливает поддержку усилий по построению лучшего будущего для Мексики и США».

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