Поезд майя: прогресс за счет окружающей среды

Поезд майя - один из мегапроектов администрации президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, целью которого является развитие экономики и туризма на юго-востоке страны, несмотря на то, что гражданские организации выступили против его строительства. В него было инвестировано 200 миллиардов песо, и он включает в себя участок протяженностью 1554 км, который пройдет через штаты Табаско, Чьяпас, Кампече, Юкатан и Кинтана-Роо.

Согласно описанию проекта на его веб-сайте, одна из его основных осей - экономическая, поскольку по официальным данным, 7,3 миллиона человек живут в нищете, из которых около 30% находятся в крайней нищете в юго-юго-восточном регионе страна.

«Развитие не достигло региона так же, как в северных и центральных штатах страны», - объясняет он, поэтому одна из целей поезда майя - активизировать экономику в южном регионе, поощряя туризм на полуострове Юкатан и в других субъектах, где поезд будет пропуск.

Проект состоит из 7 секций строительства и состоит из 18 станций и 12 остановок. Также будет два типа маршрутов: одноместные и двухместные, и будут предложены три транспортные услуги: один для местного населения, один для туристов и другой для перевозки грузов. Это создаст рабочие места в районах, прилегающих к строительству поезда, известный как «эффект мультипликатора».

С декабря 2018 года был объявлен план развития Maya Train (Фото: Twitter/TrenmayaMX)

Однако гражданские организации и представители коренных общин высказались против проекта не только из-за его воздействия на окружающую среду, но и из-за воздействия на права общин коренных народов в регионе, а также из-за риска для исторического и культурного наследия.

По данным Национального института антропологии и истории (INAH), в радиусе 10 км от железнодорожной линии находятся 2288 археологических объектов, которые будут непосредственно затронуты, а также концентрация туризма и связанный с этим экологический след.

Мексиканский центр экологического права (CEMDA) указал, что поезд майя может привести к обезлесению 2500 гектаров влажных и сухих лесов. Среди основных воздействий на окружающую среду были следующие:

- нехватка воды в районе Калакмула и давление на его археологическую зону из-за увеличения числа посетителей (из 40 000 посетителей, которые в настоящее время существуют, эта цифра, по оценкам, возрастает до 3 миллионов). По данным организации Serendipia, 3 миллиона туристов производят около 1,5 миллиона тонн твердых отходов и 1,6 миллиона кубометров сточных вод в год.

- Риск вывоза мусора в Калкмуле, так как для этого нет специальной службы.

- Генерация шума поезда может повлиять на ориентацию летучих мышей. Следует отметить, что «Вулкан де лос Батс» находится на территории государственного заповедника Баламку. Согласно исследованию «Влияние коммуникационных путей на дикую природу в охраняемых районах», внутри обнаружено семь видов насекомоядных рукокрылых, и, по оценкам, обитает около трех миллионов летучих мышей.

Строительство поезда Майя затронет государственные заповедники Балам Кин и Балам Ку в Кампече, а также национальный парк Паленке и охранные зоны каньона Усумасинта в штате Чьяпас (инфографика: Infobae México)

Аналогичным образом, строительство поезда майя, как ожидается, приведет к обезлесению, деградации и фрагментации по крайней мере 23 охраняемых природных территорий, таких как Юм-Балам, Мангровые заросли Ничупте, Уаймиль, а также заповедники Сиан-Каан и Калакумль (районы, считающиеся объектами Всемирного наследия). Согласно письму, подписанному более чем 100 гражданскими ассоциациями, это также затронет 7 приоритетных наземных районов и 11 приоритетных гидрологических регионов.

Согласно исследованию, проведенному Национальным советом по науке и технологиям (Conacyt), опубликованному в декабре 2019 года, другими охраняемыми природными территориями, которые будут затронуты его строительством, являются государственные заповедники Балам Кин и Балам Ку в Кампече, а также Национальный парк Паленке и Каньон Охранные районы Усумасинта в штате Чьяпас.

С другой стороны, CEMDA указывает, что проект также будет связан с исчезновением флоры и фауны, в основном затронув ягуара, обезьяны-ревуна, обезьяны-паука, оцелота, тапира, пумы, крокодила, а также видов змей, летучих мышей, игуан и широкого спектра постоянных и перелетных птиц. Кроме того, будут затронуты дерево рамон, кедр, цирикот и некоторые виды пальм. В общей сложности пострадают 6637 деревьев и 178 различных видов растений, которые придется удалить.

В связи с этим компания Cemda подала три ходатайства в 2021 году: одно по экологическим вопросам в связи с несоблюдением властями экологических прав арендаторов; другое за нарушение процесса согласия коренных народов и еще одно за отсутствие консультаций по экологическим вопросам.

Со своей стороны, группа Ocean Futures Society опубликовала письмо на имя президента Мексики, в котором он принимает решение против строительства поезда Майя, поскольку изучение воздействия на окружающую среду раздела 5 не планировалось, которое делится следующим образом:

Участок 5 Север, отвечающий за Ла-Седена. Он проходит от Канкуна до Плайя-дель-Кармен. Он занимает площадь 49,8 км и будет иметь три станции: аэропорт Канкуна, Пуэрто-Морелос и Плайя-дель-Кармен.

Секция 5 Sur, управляемая Grupo México и испанской компанией Acciona. Он проходит от Плайя-дель-Кармен до Тулума протяженностью 60,3 км. Он будет иметь две станции (Тулум и Тулум Аэропуэрто) и три остановки (Шкарет, Пуэрто-Авентурас и Акумаль).

Организация, созданная французским океанографом Жаном Мишелем Кусто, пригласила AMLO совершить экскурсию по этому разделу своего мегапроекта, поскольку он подвергает риску подземные реки, и заверила, что ее положение отвечает защите лесов, фауны и затопленных пещер, найденных в этом районе.

В результате различные активисты выступили против его строительства. В прошлый понедельник, 28 марта, группа активистов Greenpeace символически остановила строительство пятого участка этого проекта, приковав себя к техника как форма протеста.

Fonatur представляет финальные финиши поезда майя, одного из мегапроектов администрации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) (Фото: Twitter/ @TrenMayaMX)

Это было основано на аргументе о нарушении Общего закона об экологическом балансе и охране окружающей среды (Lgeepa), поскольку работы выполнялись без проявления воздействия на окружающую среду. Алейда Лара, директор кампании организации, рассказала Efe, что из-за карстовой почвы и пор на полуострове строительство поезда в этом пространстве нецелесообразно.

Дело в том, что раздел 5 также подвергся критике со стороны группы знаменитостей, которые в социальных сетях продвигали кампанию «Sélvame del Tren», в которой они заявили, что строительство поезда майя повлияет на подземные реки и другие природные зоны, поэтому они потребовали его отмена.

В состав группы входили Эухенио Дербес, Наталия Лафуркад, Кейт дель Кастильо, Рубен Альбарран, Омар Чапарро, Ана Клаудия Таланкон и Барбара Мори, которых президент Андрес Мануэль назвал «псевдозащитниками окружающей среды».

Что касается землепользования, то 17 января 2022 года Министерство аграрного, территориального и городского развития (Седату) официально объявило об экспроприации 198 частных объектов недвижимости, которые занимают площадь 2 миллиона 410 тысяч 107 квадратных метров. Этот район охватывает три муниципалитета в Кинтана-Роо: Солидаридад, Бенито-Хуарес и Пуэрто-Морелос, которые расположены в районе Секции 5.

Следует напомнить, что несколькими днями ранее, 11 января, Рохелио Хименес Понс покинул Генеральное управление Национального фонда развития туризма (Fonatur) и Хавьер Мэй, возглавлявший Секретариат социального обеспечения, занял его место.

Впоследствии, 19 февраля, 231 земля была экспроприирована в Кинтана-Роо для строительства того же участка площадью 535 га, расположенного в Солидаридад (112), Тулуме (77), Пуэрто-Морелосе (40) и Бенито-Хуаресе (2).

Другими организациями, которые выступили против этого мегапроекта, являются MOCE Yax Cuxtal, Центр дикой природы Jaguar и Voices Unidas из Пуэрто-Морелоса.

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