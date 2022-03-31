Число погибших в результате нападения России на административное здание в Николаеве возросло до 16

Число погибших в результате нападения на главное административное здание украинского города Николаева во вторник составило 16 человек подтвердила в четверг Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, которая указала, что поисковые работы продолжались до раннего утра.
«Всю ночь продолжались работы по удалению мусора и поиску людей под ним в здании областной администрации, уничтоженном вражеской ракетой», — говорится в сообщении агентства в своем аккаунте в Facebook.
Так, он указал, что спасательные команды извлекли 15 тел в этом районе, а один раненый позже скончался в отделении интенсивной терапии, куда он поступил после спасения. «В настоящее время в районе работают 47 спасателей и девять единиц техники», - подчеркнул он.
Губернатор региона Виталий Ким заявил во вторник, что российские войска разбомбили здание и предупредили, что девятиэтажное здание сильно повреждено. Так, он уточнил, что в момент нападения внутри здания находилось от 50 до 100 человек, которые могли быть поражены ракетой. Вскоре после этого в этом районе произошел пожар.
Российские войска разрушили 15 процентов домов в Харькове на северо-востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Теркехов во время телевизионного марафона, о котором сообщает украинское агентство «Укринформ»
«За последние 35 дней в Харькове было разрушено 1531 здание, в том числе 1292 жилых дома. Российская армия уничтожила 76 средних школ, 54 детских сада, 16 больниц. В общей сложности 239 административных зданий находятся в руинах», — сказал Терехов.
Город Харьков, расположенный недалеко от российской границы, постоянно подвергается ежедневным бомбардировкам с начала российского вторжения, которое в этот четверг отметило тридцать шестой день своего существования. По данным агентства, около трети местных жителей уже покинули город.
Уже 22 марта пресс-служба Харьковского городского совета сообщила, что разрушена почти тысяча зданий, из которых почти 800 жилых домов разрушены, и что ситуация уже сложная.
Затем городской совет сообщил, что обстрелы жилых районов не прекратились и что работа с обломками и работа волонтеров продолжаются.
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