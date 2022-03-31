Число погибших в результате нападения России на административное здание в Николаеве возросло до 16

Two men carry a body in a body bag to lay it next to others in a snow covered yard of a morgue in Mykolaiv, a city on the shores of the Black Sea that has been under Russian attack for days on March 11, 2022. - Mykolaiv and its region have seen heavy fighting, but the Ukrainians are resisting and retook the local airport a few days ago. As the last major town before the great port city of Odessa, it is a vital strategic position. (Photo by BULENT KILIC / AFP) / The metadata of this photo by BULENT KILIC has been modified in AFP systems. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.�

Число погибших в результате нападения на главное административное здание украинского города Николаева во вторник составило 16 человек подтвердила в четверг Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, которая указала, что поисковые работы продолжались до раннего утра.

«Всю ночь продолжались работы по удалению мусора и поиску людей под ним в здании областной администрации, уничтоженном вражеской ракетой», — говорится в сообщении агентства в своем аккаунте в Facebook.

Так, он указал, что спасательные команды извлекли 15 тел в этом районе, а один раненый позже скончался в отделении интенсивной терапии, куда он поступил после спасения. «В настоящее время в районе работают 47 спасателей и девять единиц техники», - подчеркнул он.

Губернатор региона Виталий Ким заявил во вторник, что российские войска разбомбили здание и предупредили, что девятиэтажное здание сильно повреждено. Так, он уточнил, что в момент нападения внутри здания находилось от 50 до 100 человек, которые могли быть поражены ракетой. Вскоре после этого в этом районе произошел пожар.

Российские войска разрушили 15 процентов домов в Харькове на северо-востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Теркехов во время телевизионного марафона, о котором сообщает украинское агентство «Укринформ»

«За последние 35 дней в Харькове было разрушено 1531 здание, в том числе 1292 жилых дома. Российская армия уничтожила 76 средних школ, 54 детских сада, 16 больниц. В общей сложности 239 административных зданий находятся в руинах», — сказал Терехов.

Город Харьков, расположенный недалеко от российской границы, постоянно подвергается ежедневным бомбардировкам с начала российского вторжения, которое в этот четверг отметило тридцать шестой день своего существования. По данным агентства, около трети местных жителей уже покинули город.

Уже 22 марта пресс-служба Харьковского городского совета сообщила, что разрушена почти тысяча зданий, из которых почти 800 жилых домов разрушены, и что ситуация уже сложная.

Затем городской совет сообщил, что обстрелы жилых районов не прекратились и что работа с обломками и работа волонтеров продолжаются.

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