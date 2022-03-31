TEPJF подтвердил, что в докладе AMLO в Сокало была пропаганда

Высшая палата Избирательного трибунала судебной власти Федерации (TEPJF) подтвердила, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадо (AMLO) совершал пропагандистские акты во время своего трехлетнего доклада в декабре прошлого года, который состоялся в Мехико Сокало.
На открытом заседании в режиме видеоконференции по предложению председательствующего судьи Рейеса Родригеса Мондрагона Высшая палата подтвердила, что Региональная специализированная палата определила, что событие Лопеса Обрадора состоялось во время местных выборов в Агуаскальентесе, Дуранго, Идальго, Оахаке, Кинтане Роу и Тамаулипас, которые не должны были быть выполнены. В постановлении говорится, что доклад главы исполнительной власти должен быть отозван, а выдержка из судебного решения опубликована.
Он также отметил, что Табаскеньо также занимался запрещенной правительственной пропагандой во время своей утренней конференции 3 марта, когда он говорил о консультациях по аннулированию мандата, которые должны состояться 10 апреля.
Однако при анализе этого вопроса пленум принял решение отменить приказы Специализированной палаты TEPJF, адресованные Органу внутреннего надзора (ОИК) при президенте Республики, с тем чтобы определить серьезность нарушений и наложить санкции в течение определенного периода времени времени.
6 декабря 2021 года, всего через пять дней после того, как столичный Сокало был наводнен сотнями сторонников AMLO и Национального движения возрождения (Морена), когда члены Партии демократической революции (PRD) подали жалобу на главу исполнительной власти за трехлетний отчет правительства Табаскеньо.
Это потому, что мы считаем, что мероприятие представляло собой распространение пропаганды в запрещенный период, персонализированное продвижение и ненадлежащее использование государственных ресурсов, что неоправданно повлияло на местные избирательные процессы.
По данным правительства Мехико, через Секретариат правительства (Segob) 1 декабря 2021 года 250 000 человек отправились на столичный Сокало и прилегающие дороги (Пино Суарес, Франсиско И. Мадеро, 20 ноября и 16 сентября), чтобы послушать послание президента Лопеса Обрадора о праздновании три года управления.
Власти сообщили, что мероприятие прошло без инцидентов, поскольку глава правительства столицы страны Клаудия Шейнбаум внедрила устройство для защиты неприкосновенности участников и гостей.
1337 полицейских подразделений Секретариата безопасности, поддерживаемых 970 служебными автомобилями, знали о физической безопасности тех, кто посещал Пласа-де-ла-Конститусьон.
В то время как офицеры заместителя министра дорожного движения были распределены по соседним проспектам и улицам, чтобы ускорить мобильность как транспортных средств, так и прохожих, SSC рекомендовал Букарели, Axis 1 North, Axis 1 Oriente и проспект доктора Рио де ла Лоза в качестве альтернативы дорогам.
Однако агентство указало, что секретариаты правительства (Segob), здравоохранения (SEDESA), работ и услуг (SOBSE), комплексного управления рисками и гражданской защиты (SGIRPC), социальной интеграции и социального обеспечения (SIBISO), а также Героического пожарного департамента участвовали в различных профилактические действия в рамках мероприятия. Эскадрилья аварийно-спасательной и неотложной медицинской помощи (ERUM) и Метро системы коллективного транспорта (STC).
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