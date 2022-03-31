TEPJF подтвердил, что в докладе AMLO в Сокало была пропаганда

CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Luis Cresencio Sandoval Gónzalez, secretario de la Defensa Nacional; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Germán Martínez Santoyo, director general Comisión Nacional del Agua; Iñaki Echevarría, Encargado del Parque Ecológico Lago de Texcoco y Juan Pablo Botton, subsecretario de Egresos durante la conferencia matutina dedicada al tema del Lago de Texcoco y Salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Высшая палата Избирательного трибунала судебной власти Федерации (TEPJF) подтвердила, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадо (AMLO) совершал пропагандистские акты во время своего трехлетнего доклада в декабре прошлого года, который состоялся в Мехико Сокало.

На открытом заседании в режиме видеоконференции по предложению председательствующего судьи Рейеса Родригеса Мондрагона Высшая палата подтвердила, что Региональная специализированная палата определила, что событие Лопеса Обрадора состоялось во время местных выборов в Агуаскальентесе, Дуранго, Идальго, Оахаке, Кинтане Роу и Тамаулипас, которые не должны были быть выполнены. В постановлении говорится, что доклад главы исполнительной власти должен быть отозван, а выдержка из судебного решения опубликована.

Он также отметил, что Табаскеньо также занимался запрещенной правительственной пропагандой во время своей утренней конференции 3 марта, когда он говорил о консультациях по аннулированию мандата, которые должны состояться 10 апреля.

TEPJF заверил, что AMLO также проводила политическую пропаганду на своей утренней конференции 3 марта (Фото: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Однако при анализе этого вопроса пленум принял решение отменить приказы Специализированной палаты TEPJF, адресованные Органу внутреннего надзора (ОИК) при президенте Республики, с тем чтобы определить серьезность нарушений и наложить санкции в течение определенного периода времени времени.

6 декабря 2021 года, всего через пять дней после того, как столичный Сокало был наводнен сотнями сторонников AMLO и Национального движения возрождения (Морена), когда члены Партии демократической революции (PRD) подали жалобу на главу исполнительной власти за трехлетний отчет правительства Табаскеньо.

Это потому, что мы считаем, что мероприятие представляло собой распространение пропаганды в запрещенный период, персонализированное продвижение и ненадлежащее использование государственных ресурсов, что неоправданно повлияло на местные избирательные процессы.

AMLO отпраздновала три года своего правления в Сокало в 2021 году (Фото: президентство)

По данным правительства Мехико, через Секретариат правительства (Segob) 1 декабря 2021 года 250 000 человек отправились на столичный Сокало и прилегающие дороги (Пино Суарес, Франсиско И. Мадеро, 20 ноября и 16 сентября), чтобы послушать послание президента Лопеса Обрадора о праздновании три года управления.

Власти сообщили, что мероприятие прошло без инцидентов, поскольку глава правительства столицы страны Клаудия Шейнбаум внедрила устройство для защиты неприкосновенности участников и гостей.

1337 полицейских подразделений Секретариата безопасности, поддерживаемых 970 служебными автомобилями, знали о физической безопасности тех, кто посещал Пласа-де-ла-Конститусьон.

Сторонники собрались в Сокало, чтобы сопровождать AMLO (Фото: президентство)

В то время как офицеры заместителя министра дорожного движения были распределены по соседним проспектам и улицам, чтобы ускорить мобильность как транспортных средств, так и прохожих, SSC рекомендовал Букарели, Axis 1 North, Axis 1 Oriente и проспект доктора Рио де ла Лоза в качестве альтернативы дорогам.

Однако агентство указало, что секретариаты правительства (Segob), здравоохранения (SEDESA), работ и услуг (SOBSE), комплексного управления рисками и гражданской защиты (SGIRPC), социальной интеграции и социального обеспечения (SIBISO), а также Героического пожарного департамента участвовали в различных профилактические действия в рамках мероприятия. Эскадрилья аварийно-спасательной и неотложной медицинской помощи (ERUM) и Метро системы коллективного транспорта (STC).

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