Стефани Салас раскрыла, планирует ли она запустить биосерию

Певица и актриса Стефани Салас рассказала о том, готова ли она запустить биографический сериал, в котором рассказывается о самых важных и противоречивых моментах ее жизни.

В интервью для шоу-программы Ventaneando знаменитая внучка Сильвии Пиналь рассказала, что в случае реализации проекта она поделится фотографиями и видео, которые никогда раньше не видели в своей карьере.

Кроме того, исполнительницу Nadie más que yo спросили, изображала ли она среди отрывков своей жизни отношения с Луисом Мигелем, потому что певица мало говорила о ней в производстве потоковой платформы Netflix.

«Давайте сначала посмотрим, что и как я вам расскажу. Мы опережаем себя и не обязательно быть протагонизмов», - сказала Стефани Салас, однако, отметив, что сосредоточит ее на девяностых годах и своем времени в качестве матери-одиночки своего первенца Мишель Салас. Стоит отметить роль молодой модели, которую сыграла актриса Макарена Ачага, наибольшее участие в последнем сезоне мексиканского сериала «Соль».

Актриса заявила, что в случае выхода сериала она изобразит свое время матери-одиночки (Фото: Twitter)

Сериал Луиса Мигеля имел успех, однако не все сочли то, что было показано на потоковой платформе адекватным, поскольку, как многие утверждали, не все, что вышло, изображалось на некотором расстоянии от реальности. Среди тех, кого раздражали главы, были Роберто Паласуэлос и сама Стефани Салас.

Это было в интервью Hola! когда актриса рассказала, как исполнитель La media vuelta узнал, что он станет отцом.

«Он ничего не заподозрил. И воспользовавшись силой и смелостью, которые я могла в столь юном возрасте, я сказала ему, что беременна. Это было непросто. Вы же не хотите видеть его злым. Он очарователен, но и обладает отличным характером. Очевидно, я очень нервничала», — сказала Стефани. «Было также очень приятно сказать ей; я чувствовал себя освобожденным. — Теперь вы знаете, — сказала я. Для него это было ведро с холодной водой. «Как это возможно! ', было первое, что он сказал, а потом наступило молчание около 5 или 10 минут», - добавил он.

В том интервью дочь Сильвии Паскель также прокомментировала, что Луис Мигель покинул свою жизнь, сообщив ей о своей беременности, но они воссоединились с рождением маленькой Мишель.

Стефани Салас стала матерью в 19 лет (Фото: Instagram)

Первенец Sol de México родился 13 июня 1989 года, в больнице Español в Мехико, после того как у ее родителей почти два года был бурный роман, которому не хватало «эксклюзивности».

Стефани также выразила, какими были слова Луиса Мигеля, когда встретила Мишель: «Как она похожа на меня! Моя дочь божественна! ».

Стефани Салас подчеркнула, что в тот день была очень эмоциональная и веселая встреча между отцом и дочерью, которая заставила их часто встречаться в течение первых трех лет жизни девочки. Актриса подчеркнула, что в тот день между ними была очень эмоциональная и веселая встреча, которая заставила их часто встречаться в течение первых трех лет жизни девочки.

Хотя прошлые годы были не очень близки, отчуждение между Мишель Салас и ее отцом усилилось после премьеры первого сезона сериала Луиса Мигеля, где ее рождение изображалось как продукт приключений, которые сильно расстроили ее.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: