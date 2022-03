Райан Рейнольдс стал первым актером с тремя фильмами в историческом Топ-10 Netflix

В 45 лет Райан Рейнольдс сделал важную карьеру с такими названиями, как «Определенно», «Может быть» , «Предложение», «Похоронен» или «Зеленый фонарь», а также два Дэдпула. Теперь этот канадский актер добавил запись в свое резюме: он первая звезда, снявшаяся в трех фильмах, заслуживших войти в исторический Топ-10 Netflix. Его пластичность как к комедии, так и к экшну позволила ему свободно перемещаться в разных типах постановок.

Его последний платформенный фильм стал, через три недели после выхода, одним из 10 самых популярных американских фильмов (в настоящее время занимает 7 место среди самых просматриваемых). Проект Adam (The Adam Project, 2022), в котором также играют Дженнифер Гарнер, Зои Салданья и Марк Руффало, рассказывает историю Адама с тридцатилетней историей, который путешествует во времени с спасательной миссией, но попал в аварию. Во время ремонта корабля он встречает себя в возрасте 12 лет, когда пытался восстановиться после смерти отца и преодолеть издевательства, которым он подвергался в школе.

За первые недели этот фильм проработал 209,5 миллиона часов. Благодаря такому приему со стороны публики Рейнольдс стал первым актером, попавшим в список 10 самых просматриваемых фильмов в третий раз.

Еще один фильм, который позволил ему сделать этот рекорд, - суперпопулярный Red Alert (Red Notice, 2021), который был самым просматриваемым в истории платформы с 364 миллионами часов просмотра. Там они сопровождали Рейнольдса Доуэйн Джонсон и Галь Гадот. Третья — эскадрилья 6 (6 Underground, 2019), которая занимает 9-е место с 205,5 млн часов.

До выхода The Adam Project Рейнольдс делил подиум с Сандрой Буллок, которой удалось попасть в Топ-10 оригинальных фильмов Netflix: Bird Box и Unforgivable (Непростительный).

Райан Рейнольдс работал с Дойн Джонсон и Галь Гадот над суперпопулярной «Red Alert», самой популярной игрой в истории Netflix. (Netflix)

Кто также генерирует собственную пластинку, продюсер и режиссер The Adam Project Шон Леви, также режиссер Stranger Things. Обе фикции входят в десятку самых популярных среди потребителей. «Я не занимаюсь нишевым программированием. Я занимаюсь обычным программированием. И то, что The Adam Project и Stranger Things находятся в верхнем эшелоне самых популярных сериалов Netflix, является предметом гордости», - сказал Леви в интервью The Hollywood Reporter.

Этот недавний успех — не первое сотрудничество Леви с Райаном: они уже работали вместе над Free Guy и Deadpool. Среди новых проектов, которые они могли бы сделать вместе, - третья часть Deadpool для Marvel/Disney, а также продолжение Free Guy.

В дополнение к трем названиям, которые играет Рейнольдс, Топ-10 Netflix выглядит следующим образом:

1. Красная тревога, 364 миллиона часов просмотра

2. Нет болот arriba (Не смотри вверх), 359,8 миллионов

3. Ящик для птиц, 282 миллиона

4. Спасательная миссия (добыча), 231,3 миллиона

5. Непростительно, 214,7 миллиона

6. Ирландец (Ирландец), 214,6 миллиона

7. Проект «Адам», 209,7 млн долларов

8. Стенд де лос Бесос 2 (Будка для поцелуев 2), 209,3 миллиона

9. Эскадрилья 6, 205,5 миллиона

10. Спенсер Конфиденциально, 197,3 миллиона

