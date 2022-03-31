Россия страдает от утечки мозгов, а другие страны стремятся воспользоваться талантами, которые ускользают от Путина

Российские технические работники ищут более безопасную профессиональную основу.

По одной из оценок, около 70 000 компьютерных ученых, напуганных внезапным замораживанием делового и политического климата, покинули Россию после того, как пять недель назад Владимир Путин приказал вторгнуться в Украину. Ожидается, что за ними последуют и многие другие.

Для некоторых стран потеря России рассматривается как потенциальный выигрыш и возможность привнести новые знания в собственные высокотехнологичные отрасли.

Президент России Владимир Путин заметил утечку мозгов даже в разгар войны, которая, по данным агентства ООН по делам беженцев, привела к бегству более 4 миллионов человек из Украины и перемещению миллионов людей внутри страны.

На этой неделе Путин отреагировал на исход технических специалистов, приняв закон об отмене подоходного налога до 2024 года для людей, работающих в компаниях, занимающихся информационными технологиями.

Некоторые из новых высокотехнологичных изгнанников говорят, что не спешат возвращаться домой. Элита с визами Европейского Союза переехала в Польшу или Прибалтику из Латвии и Литвы.

Больший контингент укрылся в странах, где россиянам не нужны визы: Армении, Грузии и бывших советских республиках Центральной Азии. В обычное время миллионы менее квалифицированных работников мигрируют из этих экономически слабых стран в сравнительно более процветающую Россию.

Небоскребы города Москвы (AP/Александр Земляниченко)

Анастасия, 24-летняя независимая аналитика компьютерных систем из сибирского города Новосибирска, выбрала Кыргызстан, где у ее мужа есть семья.

«Когда мы узнали о войне (24 февраля), мы подумали, что, вероятно, пора уходить, но мы можем подождать и посмотреть. 25 февраля мы купили билеты и уехали», — рассказала Анастасия. «Тебе не нужно было много думать».

Как и все российские рабочие, с которыми связывались для получения этого отчета, Анастасия попросила сохранить анонимность. Москва подавляла инакомыслие еще до вторжения в Украину, а люди, живущие за пределами России, продолжают опасаться репрессий.

«Сколько себя помню, в России всегда был страх высказывать свое мнение», — сказала Анастасия, добавив, что война и «фоновый шум патриотизма» сделали окружающую среду еще более запретительной. «Я уехал за день до того, как они начали обыскивать и допрашивать людей на границе».

Масштабы очевидной утечки мозгов были раскрыты на прошлой неделе Сергеем Плуготаренко, директором Российской ассоциации электронных коммуникаций, отраслевой лоббистской группы. «Первая волна, от 50 000 до 70 000 человек, уже ушла», - сказал Плуготаренко парламентскому комитету.

Только высокая стоимость перелета из страны помешала еще большему массовому отъезду. Еще 100 000 технических работников могут покинуть Россию в апреле, прогнозировал Плуготаренко.

Для некоторых стран утечка мозгов из России рассматривается как потенциальный выигрыш и возможность привнести новые знания в свои высокотехнологичные отрасли

Константин Синюшин, управляющий партнер Untitled Ventures, ориентированного на технологии венчурного фонда, базирующегося в Латвии, сказал, что у российских технологических компаний с международными клиентами не было другого выбора, кроме как переехать, так как многие иностранные компании спешно дистанцируются от всего, что связано с Россией.

«Им пришлось покинуть страну, чтобы выжить их бизнес, или, в случае с работниками научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, они были переведены в штаб-квартиру», - написал Синюшин в своих сообщениях по электронной почте.

Untitled Ventures помогает с миграцией: компания зафрахтовала два рейса в Армению с 300 техническими работниками из России, сказал Синюшин.

Некоторые соседние страны стремятся получить дивиденды.

Российский талант готов к браконьерству. Отчет о Глобальном индексе навыков 2020, опубликованный Coursera, ведущим поставщиком открытых онлайн-курсов, показал, что люди в России получили наивысшие оценки в области технологий и науки о данных.

Как только началось вторжение в Украину, центральноазиатское государство Узбекистан радикально упростило процесс получения рабочих виз и видов на жительство для ИТ-специалистов.

Антон Филиппов, программист мобильных приложений из Санкт-Петербурга, и команда фрилансеров, с которыми он работает, переехали в Ташкент, столицу Узбекистана, где он вырос, еще до того, как эти стимулы были обнародованы.

«24 февраля мы как будто осознали эту другую ужасную реальность», — сказал Филиппов. «Мы все молоды, нам меньше 27 лет, и поэтому мы боялись, что нас призовут к участию в этой войне».

В то время как самые востребованные технические работники изучают свои варианты, их диаспора напоминает передвижной караван. Некоторые страны, такие как Узбекистан, выбраны в качестве трамплина, потому что российским гражданам не нужны визы для краткосрочного пребывания. Но такие молодые специалисты, как Филиппов, не обязательно планируют оставаться на том месте, где они впервые приземлились.

«Если условия, с которыми они сталкиваются, будут отличаться от того, что им обещали, они просто уйдут», - сказал он.

Bitriver, крупнейший центр интеллектуального анализа данных в бывшем Советском Союзе, открылся в 2018 году в Братске, Россия (Андрей Рудаков/Bloomberg)

Во многих случаях целые компании стремятся переехать, чтобы избежать последствий международных санкций. Высокопоставленный дипломат из другой соседней страны России, Казахстана, на этой неделе призвал иностранные компании, спасающиеся от санкций, приехать в его страну.

Казахстан с особым интересом смотрит на высокотехнологичных инвесторов, поскольку страна пытается диверсифицировать свою экономику, которая опирается на экспорт нефти. В 2017 году правительство создало технопарк в столице, Нур-Султане, и предлагало налоговые льготы, льготные кредиты и гранты всем желающим поселиться в нем.

Пока что прием был умеренным, но есть надежда, что утечка мозгов из России придаст большой импульс этой инициативе.

«Счета российских компаний замораживаются, а их сделки не проводятся. Они стараются удержать клиентов, и одна из доступных возможностей — ехать в Казахстан», — говорит Арман Абдрасилов, президент Zerde Holding, инвестиционного фонда в Алматы, деловом центре Казахстана.

Однако не все страны так стремятся к этому.

«Российские компании не могут обосноваться в Литве», — говорит Инга Симаноните, советник министра экономики и инноваций Балтийской страны. «Мы не работаем ни с одной российской компанией над их возможным переездом в Литву, и министерство приостановило все заявки на визы для стартапов с 24 февраля».

Опасения по поводу безопасности и подозрения в том, что россияне могут шпионить за границей или участвовать в кибер-мошенничестве, заставляют правительства некоторых стран опасаться приема экономических беженцев в стране.

«Сектор информационных технологий в России тесно связан со службами безопасности. Проблема в том, что без чрезвычайно эффективного следственного процесса мы рискуем импортировать части российской уголовной системы», — заявил AP литовский политолог Мариус Лауринавичус.

Синюшин, управляющий партнер Untitled Ventures, призывает западные страны открыть свои двери, чтобы работодатели могли воспользоваться необычной возможностью трудоустройства, созданной войной.

«Чем больше талантов Европа или Соединенные Штаты могут извлечь из России сегодня, тем больше пользы эти новые новаторы принесут другим странам, чей потенциал будет полностью развит за рубежом», - сказал он.

(Луидас Дапкус - AP)

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