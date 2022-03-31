Розарио Роблес указала на предполагаемое соглашение между Герцем Манеро, AMLO и Шерером о заключении ее в тюрьму

Росарио Роблес, бывший член кабинета Энрике Пела Ньето в Министерстве аграрного, территориального и городского развития (Седату) и Секретариате социального развития (Седесоль), направил письмо президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, в котором он раскрывает различные ситуации, которые ошибочно привели ее к тюрьма.

Политика, которая остается в предварительном заключении с момента его ареста, обвиненного в предполагаемом упущении его обязанностей во главе двух секретариатов, одновременно со знаменитой магистерской аферой по отвлечению государственных ресурсов через различные национальные университеты, проводилась.

Со своей стороны Росарио Роблес заявила в своем письме, что едва слышала о заявлениях, опубликованных Хулио Шерером, бывшим юрисконсультом Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которые, по ее словам, логичны для нее, поскольку она столкнулась с близкой ситуацией с генеральным прокурором Республики (ФГР) Алехандро Герцем Манеро.

(Фото: Куартоскуро)

В первой инстанции она указала, что если она находится в тюрьме, то это потому, что во время разговора между AMLO, Герцем Манеро и Хулио Шерером в 2019 году, до того, как она была арестована, ныне прокурор убедил своих коллег отвезти ее в тюрьму с целью снижения ее морального духа и в конечном итоге обвиняя «больших выстрелов»».

«Вот где моя судьба была решена. Была собрана целая машина, включая судью/племянника по фамилии Падиерна, чтобы загнать меня в ловушку в этих стенах. Я стала заложницей», - сказала бывшая чиновница, которая также дала понять, что она единственная женщина, арестованная так называемой «Мастер-аферой», и показала, что расследование потерпело несколько неудач.

Позже, как он писал, все подтвердилось, когда прокурор предстал перед общественностью Colmex в 2020 году, где он сказал, что Роблес будет задержан до тех пор, пока она не решит сотрудничать с системой правосудия, как и Эмилио Лозойя, бывший директор Pemex, обвинивший различных чиновников в коррупционных делах. особенно в связи с делом Odebrecht.

«Он надеялся, что с пытками, которые заключают в тюрьму, трусливым образом они будут ратифицированы историей без пропитания. Чтобы спасти меня, он будет обвинять других во лжи. Он ошибался», - написал почерком Розарио Роблес.

Росарио Роблес (Фото: Куартоскуро)

Кроме того, он раскрыл, что решил воспользоваться своими правами и подал иск против Герца Манеро, «хотя это означало противостояние персонажу, который использует свое положение для мести, и которому никто не противоречит ему, потому что они его боятся. Никто не вызывает его на счета».

Он также поставил под сомнение процесс, который последовал за ней, чтобы оставить ее в тюрьме, включая такие доказательства, как фальшивая лицензия, а также назначение надлежащего судьи, без моего предварительного уведомления о том, что дело расследуется, не имея доступа к папке в течение достаточного времени или возможности разбавить обвинения,

«Неважно, что я добровольно представился зрителям. Что я был убежден, что «тот, кто ничего не должен, боится», - продолжил бывший политик. «Неважно, что преступление, за которое меня обвиняют, не заслуживает тюрьмы. АЧС никогда не подавала на меня жалобу, даже не возбуждала репараторную процедуру...»

Но, пожалуй, самой острой частью было показать, что жалоба, послужившая для его вменения, была расследованием, представленным Неправительственной ассоциацией мексиканцев по борьбе с коррупцией и безнаказанностью, на которую АМЛО так часто ссылался в уничижительной манере, и даже рассматривая ее как интерференционное движение, где США являются теми, кто дергает за ниточки.

МЕХИКО СИТИ 11 СЕНТЯБРЯ 2018.- Розарио Роблес Берланга, глава Sedatu, в сопровождении Фернандо Аланиса, на пресс-конференции, чтобы уведомить фактор 2017 о преимуществах Горнодобывающего фонда. ФОТО: ВИКТОРИЯ ВАЛЬТЬЕРРА /CUARTOSCURO.COM

Он пришел к выводу, что единственное, что они имеют против них, - это ложные показания предполагаемого защищенного свидетеля, который до сих пор не представил никаких доказательств и не предстал перед соответствующими органами по делу Росарио Роблеса.

Наконец, он попросил президента Лопеса Обрадора прекратить несправедливость в отношении нее и перестать злиться на нее и злоупотреблять ее властью, несмотря на то, что Герц Манеро действительно потерпел неудачу, поскольку важные дела, такие как дела, обвиняемые Эмилио Лосойей, были сорваны.

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