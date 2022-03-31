Рональд Гамарра: «Решение Конституционного суда не соответствует постановлению Межамериканского суда по правам человека по делу Фухимори в 2018 году»

Межамериканский суд по правам человека (МАКПЧ) сегодня во второй половине дня обратился к перуанскому государству с просьбой воздержаться от исполнения решения Конституционный суд, который восстанавливает помилование бывшего президента Альберто Фухимори, который отбывал 25-летний срок за преступления против человечности в делах Барриос Альтос и Ла Кантута.

Об этом решении Infobae побеседовала с Рональдом Гамаррой, адвокатом жертв Barrios Altos и La Cantuta в процессе Фухимори, который подчеркнул, что положения МАКПЧ являются обязательными и являются прелюдией к отмене помилования бывшего президента .

- Межамериканский суд по правам человека обратился к перуанскому государству с просьбой воздержаться от исполнения постановления Конституционного суда по делу Альберто Фухимори. Придет ли это решение вовремя, прежде чем я освобожу бывшего президента?

- Во-первых, Межамериканский суд по правам человека является частью нашей системы отправления правосудия. Кроме того, он является частью национального законодательства. Поэтому его решения являются обязательными для перуанского государства. Не только исполнительная власть, но и судебная власть, Конституционный суд, административные органы и даже система избирательного правосудия. Поэтому решение, принятое Судом, хотя и временно, является обязательным.

- Что если она не будет выполнена?

— Перу — это не Венесуэла. Перу не является государством, которое не соблюдает международные обязательства. Нет ни одного дела, в котором решения Суда не были выполнены. Ни одно демократическое государство не может быть поставлено в ситуации несоблюдения решения Суда. Международные договоры подписываются для выполнения государствами. Перу подписала Американскую конвенцию о правах человека и признала полномочия Суда. Поэтому остается только соблюдать. Я не вижу возможности, чтобы перуанское государство могло, скажем, провести разграничение с решениями Суда. Теперь решение, которое они приняли, меня совсем не удивляет. Именно этого и ожидали с учетом решений по делам Barrios Altos и La Cantuta, последовательной судебной практики самого суда и, в частности, с учетом решения 2018 года. Постановление Конституционного суда не соответствует постановлению суда по делу Фухимори в 2018 году. И это следствие.

- Как вы прокомментируете аргументы, выдвинутые судьями Блюме, Сардоном и Ферреро о восстановлении помилования Фухимори?

- Ну, я хочу сказать это со всем уважением, но это очень плохо обоснованный приговор. И что для целей действительно важных дел он не вынес решения в соответствии со стандартами, требуемыми Межамериканским судом по правам человека в его резолюции 2018 года. Напомним, что Суд заявил, что национальная судебная практика должна принимать решения в ответ на вопрос о том, соответствует ли помилование или мера, принятая перуанским государством, принципу соразмерности, который должен существовать между правом Альберто Фухимори на жизнь, неприкосновенность и здоровье. Это с одной стороны. С другой стороны, право жертв на доступ к правосудию для правильного исполнения приговоров, вынесенных по делам Barrios Altos и La Cantuta, в которых осуждался Альберто Фухимори . На этот стандартный или большой вопрос нет ответа в решении большинства Конституционного суда.

- Другие аспекты, которые не были включены в предложение?

- Еще один стандарт, который не был принят, заключается в том, что если в результате этого принципа соразмерности можно было гуманно помиловать Фухимори. Этот вопрос возникает в том смысле, что если Фухимори просил прощения у жертв, то он внес свой вклад в правосудие и возместил причиненный ущерб. Третий момент заключается в том, каковы будут последствия этого приговора, то есть о помиловании по гуманитарным соображениям. Эти три вопроса или стандарта не были приняты во внимание судом. В любом случае у них нет ответов в постановлении Конституционного суда. Таким образом, решение, принятое Судом, хотя и носит предварительный характер, является справедливым.

- Среди аргументов судей — отсутствие нарушений при помиловании Фухимори, они ссылаются на разделы Американской конвенции о правах человека, устанавливающие возможность помилования лиц, приговоренных к смертной казни, и ссылаются на заявление о том, что Межамериканская комиссия по правам человека (МАКПЧ), принятое в Никарагуа в 1981 году и касающееся помилования лиц, осужденных за тяжкие преступления. Как думаешь?

- Ну, их недостаточно или правильно. Они ссылаются на решения, которые не были поняты в их контексте Конституционным судом. Ни один из этих случаев нельзя отнести к теме, поскольку ни в одном из них не говорится о лицах, осужденных за нарушения прав человека. И это конкретный вопрос, потому что мы говорим о том, что Фухимори осудили за серьезные нарушения прав человека. Суд заявил, что Барриос Альтос является серьезным нарушением прав человека, а Ла Кантута — преступлением против человечности. Таким образом, ни одна из этих цитат не применима к делу осужденного за серьезные нарушения прав человека. Во-вторых, цитата Межамериканской комиссии по правам человека по Никарагуа устарела и, кроме того, она не учитывает, что она утверждает, что помилование может быть получено, а если это невозможно, то будут изыскиваться другие альтернативы. Что ж, правильная цитата должна быть прочитана до такой степени, что это невозможно. Тогда помилование не будет продолжаться. Кроме того, в решении мало говорится о последовательной судебной практике Межамериканского суда по правам человека, разработанной, в частности, по делам Перу.

- Считаете ли вы, что постановление было в большей степени политическим, чем надлежащим образом соответствовало конституционным нормам защиты прав человека?

- Я считаю, что судьи Блюме, Ферреро и Сардон наделили особое политическое предпочтение. Они хотели освободить человека, к которому у них есть политическая привязанность .

- И воспользовались ли они нынешним неполным составом Конституционного суда для принятия этого решения?

— Да, конечно. Мне все равно, что у магистратов есть политический выбор. Более того, это желательно, и каждый, кто заинтересован в стране, должен иметь политическую позицию. Но другое дело — быть частью такого института, как Конституционный суд. По сути, здесь должны преобладать правовые мотивы, а не политические наклонности.

- В соответствии с постановлением Межамериканского суда по правам человека не исполнять решение ТС дело Фухимори будет вновь рассмотрено в этом учреждении. И, скорее всего, помилование будет отменено, и бывший президент вернется в тюрьму.

- Да, не сомневаюсь. Размышления о тех, кто, скажем, поддерживает Альберто Фухимори. Я думаю, что они причинили ему боль, ища квазипреступные решения, которые, в конце концов, будут обращены вспять, и он, говорят его последователи, играет со своей жизнью. Фухимори придется уехать, когда это уместно. Никто не должен умирать в тюрьме. Я не думаю, что помилование - это путь, а другие формы, потому что преступления, за которые он был осужден, непростительны. Ты не простишь его. Никакого помилования не может быть. Это не значит, что я умру в тюрьме, потому что есть и другие возможности, которые могут быть домашней тюрьмой с электронным наблюдением или разрешением на освобождение. Оба служат одной и той же цели, но они не причиняют вреда семьям жертв или Межамериканской системе, поскольку их преступления непростительны.

- Согласны ли вы с тем, что выступление судьи Марианеллы Ледесмы было примером того, какой должна быть защита прав человека и что помилование, подобное помилованию Фухимори, не должно иметь тени неправомерности?

- Это целый призыв к памяти, справедливости и уважению прав человека как фундаментальной основы демократии. Существует множество цитат на решения Межамериканского суда по правам человека. Это хороший закон, отражающий лучшие голоса по этому вопросу.

- Какие правовые последствия будет иметь постановление ТС для Фухимори в делах, которые преследуются в судебном порядке, таких как Pativilca и принудительная стерилизация?

- В принципе нет, потому что мы не должны забывать о том, что палата, в которой судьи Фухимори по делу Пативилки применяла конвенционный контроль и объявила решение о помиловании неприменимым. Таким образом, помилование «оживляет» не отменяет решение зала суда, в котором в то время говорилось, что помилование не применимо к конкретному делу. Так будет продолжаться.

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