Ригоберто Уран объяснил, какой будет Джиро де Риго на Восточных равнинах в 2022 году

Антиокийский велосипедист Ригоберто Уран из EF Education EasyPost подтвердил, что его Джиро состоится в 2022 году на Восточных равнинах. Гонщик уже начал свой сезон со сборной США в Европе во время последней Тирренской Адриатики, где он финишировал на 14-м месте в общем зачете.

Колумбиец готовится к тому, чтобы иметь возможность выйти на самые важные раунды в мире с лучшим выступлением, такие как Тур де Франс, на котором уже было объявлено, что он будет лидером своей команды.

Уран, 35 лет, 17 из которых посвятили себя профессиональному велоспорту в основном на старом континенте, имеет свой последний год контракта в 2022 году, однако неизвестно, продлит ли он хотя бы еще на один сезон или в конечном итоге решит закончить свою спортивную карьеру.

«Риго» провел отличные презентации на велосипеде в годы его участия в WorldTour, среди которых наиболее заметными были его два подиума на Джиро д'Италия в 2013 и 2014 годах, в дополнение к подиуму, завоеванному на Тур де Франс 2017 года, и его серебряной медали на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

В 2021 году ему удалось завоевать двойной олимпийский диплом благодаря двум 8-м местам, которые он занял как в дорожном тесте, так и в индивидуальной гонке на время, представляя сборную Колумбии.

Все эти результаты и его характерный образ жизни привели его к тому, что он стал одним из самых любимых спортсменов по всей стране, а также способствовали росту его бренда.

Это как раз один из факторов, который, можно сказать, заставил любителей, таких как Джиро де Риго, приобретать такую актуальность в стране, а также выйти за рамки других стран. После прохождения других регионов, таких как Антьокия и Сантандер, в этом году на Мете состоится масштабное спортивное событие для фанатов и любителей.

Оттуда, хотя многие говорят, что горы не будет из-за четкой репутации, что эта территория полностью плоская, Уран дал понять, что это неправда, и что вместо этого вам нужно очень хорошо тренироваться, чтобы бегать по этой местности. Ригоберто также подтвердил дату, в которую состоится его соревнование.

Ригоберто Уран пока не подтвердил свое ближайшее предтурное расписание соревнований. Тем временем он находится в Колумбии, готовясь и посещая свои предприятия, которые все больше распространяются по всей стране и другим странам.

Тем не менее, некоторые гонки будут объявлены с командой, такие как Тур де Романдия и Маршрут Окситании во Франции, в рамках подготовки и уточнения деталей для Тур де Франс 2022 года, который пройдет с 1 по 24 июля этого года.

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