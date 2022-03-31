Рафаэля Меркаданте избегали сетей за защиту Луиса де Льяно

Рафаэль Меркаданте обнародовал сообщение для Луиса де Льяно на фоне споров по поводу обвинений, которые Саша Сокол выдвинул против него за якобы злоупотребление ее. Актер заверил, что креативный продюсер — «отличный муж и отец». Критика вскоре исходила от пользователей сети, которые поставили под сомнение его комментарии.

После этого 30 марта Луис де Льяно ответил заявлением на обвинения, которые Саша Сокол выдвинул против него в марте. 8, пользователи социальных сетей набросились на продукты. Однако были и те, кто защищал его, как в случае с Рафаэлем Меркаданте.

Через свой аккаунт в Twitter ведущий поделился, что в зависимости от времени, которое он работал с Де Ллано, и того факта, что его ближайший круг считает его невиновным, он может сказать, что он «отличный» человек и может только выразить ему свое восхищение.

Mercadante ретвитнул заявление Луиса де Льяно, показывая его поддержку (Фото: Screenshot/Twitter)

Пользователи сети набросились на него, задаваясь вопросом, почему он сделал этот комментарий, и отметив, что его твит сводит к минимуму факты, а также желая, чтобы его дочери не пришлось сталкиваться с той же ситуацией, что и Сокол.

«Еще один, как свинья... Надеюсь, что ваша дочь 13 или 14 лет не дойдет до такой ситуации, когда гуляет с мужчиной 40 дюймов, выразил себя один из пользователей.

Хотя он удалил основной твит, пользователь продолжает критиковать его за сообщение (Фото: скриншот/Twitter)

Актер решил ответить этому конкретному пользователю Интернета, заявив, что он должен «позаботиться» о своем рту, поскольку есть сообщества, где девушки этого возраста женаты и что, если он не знает подробностей отношений, у него не должно быть мнения.

Этот твит вызвал еще больше споров среди пользователей, которые уже присоединились к дебатам о том, что произошло между Луисом де Льяно и Сашей Сокол. Несколько минут спустя несколько обвинили актера в оправдании и нормализации педофилии и в том, что он поддерживает предполагаемого агрессора.

Из этого твита Рафаэль начал удалять свои прошлые сообщения (Фото: скриншот/Twitter)

«Что ты, кроме ламбискона! Педофилия — это преступление. Расследовать... Надеюсь, вы не сможете воспроизвести! Морон!» , «Оправдывая педерастию, иди свинья!» «Вот парень, который восхищается и уважает старую свинью Луиса де Льяно, тот, кто нормализует отношения с 14-летней девочкой...», - сказали они в ответ на то, что написал ведущий.

В очередной раз Mercadante ответил на один из твитов, в котором они критиковали его, теперь утверждая, что то, что высказывали пользователи сети, было вопросом поколения, поэтому он предпочел не тратить свое время на ответы больше.

Через несколько часов ведущий решил удалить несколько опубликованных им твитов, а также в которых заявил о своей поддержке Луиса де Льяно.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: