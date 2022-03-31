AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
четверг 31 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Рафаэля Меркаданте избегали сетей за защиту Луиса де Льяно

Ведущего раскритиковали в социальных сетях за аргументы, которые он приводил в защиту креативного продюсера и его отношений с Соколом, когда ей было 14, а ему 39 лет, поскольку он сказал, что раньше девушки вступали в брак в таком возрасте нормально.

Newsroom Infobae

31 март 2022

Рафаэль Меркаданте обнародовал сообщение для Луиса де Льяно на фоне споров по поводу обвинений, которые Саша Сокол выдвинул против него за якобы злоупотребление ее. Актер заверил, что креативный продюсер — «отличный муж и отец». Критика вскоре исходила от пользователей сети, которые поставили под сомнение его комментарии.

После этого 30 марта Луис де Льяно ответил заявлением на обвинения, которые Саша Сокол выдвинул против него в марте. 8, пользователи социальных сетей набросились на продукты. Однако были и те, кто защищал его, как в случае с Рафаэлем Меркаданте.

Через свой аккаунт в Twitter ведущий поделился, что в зависимости от времени, которое он работал с Де Ллано, и того факта, что его ближайший круг считает его невиновным, он может сказать, что он «отличный» человек и может только выразить ему свое восхищение.

Рафа Меркаданте Луис де Льяно
Mercadante ретвитнул заявление Луиса де Льяно, показывая его поддержку (Фото: Screenshot/Twitter)

Пользователи сети набросились на него, задаваясь вопросом, почему он сделал этот комментарий, и отметив, что его твит сводит к минимуму факты, а также желая, чтобы его дочери не пришлось сталкиваться с той же ситуацией, что и Сокол.

«Еще один, как свинья... Надеюсь, что ваша дочь 13 или 14 лет не дойдет до такой ситуации, когда гуляет с мужчиной 40 дюймов, выразил себя один из пользователей.

Рафа Меркаданте Луис де Льяно
Хотя он удалил основной твит, пользователь продолжает критиковать его за сообщение (Фото: скриншот/Twitter)

Актер решил ответить этому конкретному пользователю Интернета, заявив, что он должен «позаботиться» о своем рту, поскольку есть сообщества, где девушки этого возраста женаты и что, если он не знает подробностей отношений, у него не должно быть мнения.

Этот твит вызвал еще больше споров среди пользователей, которые уже присоединились к дебатам о том, что произошло между Луисом де Льяно и Сашей Сокол. Несколько минут спустя несколько обвинили актера в оправдании и нормализации педофилии и в том, что он поддерживает предполагаемого агрессора.

Рафа Меркаданте Луис де Льяно
Из этого твита Рафаэль начал удалять свои прошлые сообщения (Фото: скриншот/Twitter)

«Что ты, кроме ламбискона! Педофилия — это преступление. Расследовать... Надеюсь, вы не сможете воспроизвести! Морон!» , «Оправдывая педерастию, иди свинья!» «Вот парень, который восхищается и уважает старую свинью Луиса де Льяно, тот, кто нормализует отношения с 14-летней девочкой...», - сказали они в ответ на то, что написал ведущий.

В очередной раз Mercadante ответил на один из твитов, в котором они критиковали его, теперь утверждая, что то, что высказывали пользователи сети, было вопросом поколения, поэтому он предпочел не тратить свое время на ответы больше.

Через несколько часов ведущий решил удалить несколько опубликованных им твитов, а также в которых заявил о своей поддержке Луиса де Льяно.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

Луис де Льяно: Комиссия по губернаторству провалила свое заявление в отношении Саши Сокол
Рафаэль Меркаданте раскрыл, как продюсер домогался его: «У вас был гей-опыт? Я могу вам помочь»
«Я не совершал никаких преступлений»: Луис де Льяно ответил на обвинения и извинился перед Сашей Соколом
Саша Сокол не исключил возбуждения судебного иска против Луиса де Льяно: «Я анализирую свои варианты»

новости без цензуры