AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
четверг 31 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Путин распорядился, что с пятницы Россия больше не будет продавать газ «недружественным странам», если они не заплатят ему рублями

Глава Кремля заявил, что заинтересованные страны также должны будут открывать счета в российской валюте в национальных банках

Newsroom Infobae

31 март 2022
IMAGEN DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión con miembros del gobierno a través de un enlace de video en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, en las afueras de Moscú, Rusia. Marzo 23, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin vía REUTERS
IMAGEN DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión con miembros del gobierno a través de un enlace de video en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, en las afueras de Moscú, Rusia. Marzo 23, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin vía REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что подписал указ, согласно которому его страна больше не будет продавать газ «недружественным странам», если они не будут платить ему рублями.

«Чтобы купить российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. С этих счетов будут производиться платежи за поставляемый с завтрашнего дня газ», — сказал Путин.

«Если эти платежи не будут произведены, мы будем считать это дефолтом со стороны покупателей со всеми вытекающими из этого последствиями. Никто нам ничего не продает бесплатно, и мы не собираемся заниматься благотворительностью, то есть действующие контракты будут приостановлены».

Новости в разработке...

новости без цензуры