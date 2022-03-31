Путин распорядился, что с пятницы Россия больше не будет продавать газ «недружественным странам», если они не заплатят ему рублями

IMAGEN DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión con miembros del gobierno a través de un enlace de video en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, en las afueras de Moscú, Rusia. Marzo 23, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin vía REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что подписал указ, согласно которому его страна больше не будет продавать газ «недружественным странам», если они не будут платить ему рублями.

«Чтобы купить российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. С этих счетов будут производиться платежи за поставляемый с завтрашнего дня газ», — сказал Путин.

«Если эти платежи не будут произведены, мы будем считать это дефолтом со стороны покупателей со всеми вытекающими из этого последствиями. Никто нам ничего не продает бесплатно, и мы не собираемся заниматься благотворительностью, то есть действующие контракты будут приостановлены».

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