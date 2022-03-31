Педро Кастильо о забастовке транспорта: «Больше всего пострадало сообщество»

Преодолев вторую попытку вакансии, президент У Педро Кастильо все еще есть проблемы, которые нужно решить, остановка перевозчиков, одна из тех, которые вызвали у него больше всего проблем в последние дни. С понедельника, 28 марта, водители, перевозящие грузы, призывают к государственным мерам, чтобы остановить рост цен на топливо.

«Я призываю прекратить такое отношение, потому что больше всего пострадало сообщество», - сказал Педро Кастильо, узнав о закрытии дорог, отношение, которое не позволяет различным продуктам попасть в разные районы страны. Кроме того, президент сообщил, что премьер-министр Анибал Торрес готов вступить в диалог с пострадавшими.

Со своей стороны, Торрес сообщил, что министерство транспорта и коммуникаций (MTC) достигло соглашений с Национальный союз перевозчиков и Конфедерация перуанских перевозчиков, чтобы остановить бессрочную остановку. «Это соглашение заключается в том, что государство обязуется упростить, ускорить возврат к выборочному налогу на потребление, который длился 70 дней, но теперь он может длиться 30 дней. Возврат средств, как было согласовано, будет осуществляться путем внесения средств на банковский счет», — сказал премьер.

| Фото: Андское агентство

По поводу роста цен на топливо он подчеркнул, что это проблема не только Перу, «но и для остального мира, и что она связана с войной между Россией и Украиной, которая привела к росту цен на нефть и топливо в целом».

С другой стороны, министр транспорта Николас Бустаменте провел встречи с другими транспортными профсоюзами более шести часов. Из этих переговоров можно было согласиться с тем, что они не приведут к забастовке транспорта, которая должна состояться во вторник, 4 апреля. Кроме того, Мартин Охеда, генеральный директор Межпровинциальной ассоциации автобусного транспорта, сообщил, что группа тяжеловесных грузоперевозчиков провела встречи с правительством для достижения соглашений, которые позволили бы им возобновить свою работу.

ОБЪЯВЛЕН ПРОТЕСТ

Регион Ламбайеке станет центром предстоящей акции протеста, в ходе которой более 35 000 общественных перевозчиков будут требовать увеличения топлива. Согласно La República, они требуют от провинциального муниципалитета Чиклайо принять чрезвычайные меры в отношении транспортных средств, которые не соответствуют техническим характеристикам, предусмотренным MTC.

«Это способ потребовать от исполнительной власти прислушиваться к нашим требованиям, потому что многие фрилансеры страдают от высокой цены на топливо и присадки», - сказал Уилсон Миньопе, президент регионального транспортного координатора Ламбайеке. Кроме того, он объявил, что более 40 000 единиц прекратят работу в Чиклайо, Ламбайеке и Ферреньяфе в качестве протеста.

Среди требований, которые защищает координатор, - отмена избирательного налога на потребление (ISC) и налога на съёмки. Кроме того, провинциальному муниципалитету Чиклайо предлагается принять чрезвычайные меры для тех транспортных средств, которые не соответствуют весу и водоизмещению; а также ускорить оценку файлов перевозчиков для получения или продления лицензий на эксплуатацию и контроль неформальности.

Известно, что президент Кастильо отправится на север страны в четверг утром, чтобы воочию увидеть влияние роста цен на основные продукты питания. Кроме того, президент отметил, что заинтересован в удовлетворении потребностей транспортного сектора.

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