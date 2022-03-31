Педро Кастильо: Бруно Пачеко и племянники президента будут включены в программу вознаграждений

Окружение президента Педро Кастильо осложнило его ситуацию с властями после того, как не удалось найти его местонахождение. Виктор Тибурсио, генеральный командующий Национальной полицией Перу (НПП), объявил на пресс-конференции, что Министерству внутренних дел (Мининтер) было предложено, чтобы бывший секретарь Бруно Пачеко и племянники президента, Фрей Васкес Кастильо и Джан Марко Кастильо будет включен в программу вознаграждений.

«Сразу же на уровне заместителя МВД было предложено считаться одним из самых разыскиваемых и иметь вознаграждение», - заявили в ведомстве, учитывая, что упомянутые лица не смогли быть обнаружены прокуратурой во время операции, направленной на арест. ордер в отношении них. Несколько дней назад надзорная комиссия Конгресса также обратилась к министру внутренних дел Альфонсо Чаварри с просьбой включить тех, кто упомянут в списке самых разыскиваемых.

«Весь этот отчет уже формализован и передан во внутренний сектор для работы в соответствии с тем, что уже регулируется. В течение нескольких часов эта награда должна выйти и считаться одной из самых разыскиваемых», - добавил он.

Арест Замира Вильяверде

Во время этой операции были арестованы бизнесмен Замир Вильяверде, Виктор Вальдивия Мальпартида и Джордж Пасапера. Кроме того, командир НПП сообщил, что Эктор Пасапера Лопес, Виктор Сан-Мигель Веласкес и Луис Пасапера Адриансен добровольно явились в судебную канцелярию. Другие имена, о которых идет речь, принадлежат Эдгару Варгасу Масу и Альсидесу Вильяфуэрте Вискарре, при этом прокуратура выдала в общей сложности одиннадцать человек.

Следует подчеркнуть, что предварительное заключение является мерой, регулируемой статьей 261 Уголовно-процессуального кодекса, которая направлена на лишение обвиняемого свободы на короткий период времени, с тем чтобы не допустить его бегства. Если это обычный случай, он проводится в течение 72 часов или трех дней, но, будучи сложным, он длится до 10 дней.

СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

Имена Фрея Васкеса Кастильо и Джана Марко Кастильо остались незамеченными во время президентской кампании. Хотя они были упомянуты прессой, учитывая их подход к президенту, только после заявлений Карелим Лопес, что они начали создавать проблемы для правительства Педро Кастильо.

По словам Сезара Наказаки, президент Педро Кастильо и бизнесвумен Карелим Лопес поддерживали телефонную связь. Фото: Андина/PCM

«Я также знаю, что в Министерстве транспорта и коммуникаций (MTC) есть мафия, в которую входят президент Педро Кастильо Терронес, министр Хуан Силва, китайские компании Consorcio Conservación Vial Mazocruz (Отделение гражданского строительства Перу) и другие, всегда с участием перуанской компании INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., образованной Роберто Хесусом Агиларом Киспе, около 27 лет, также участвует в этой мафии Замир Вильяверде Гарсия, который является кассиром; племянники президента: Фрай Васкес Кастильо, Джан Марко Кастильо Гомес, Русбелт [Рудбель] Облитас Паредес [племянник на стороне жены] и пять конгрессменов Acción Popular», - говорится в заявлении Лопеса в прокуратуру, согласно публикации El Comercio.

Во второй половине дня в среду, 30 марта, судья Второго подготовительного следственного суда Мануэль Чуйо издал пятимесячный запрет на выезд из страны племянникам президента, которые были расследованы за преступления сговора при отягчающих обстоятельствах и преступной организации. Оба находятся на свободе после выдачи ордера на предварительный арест в рамках расследования предполагаемых нарушений в Провиасе Министерства транспорта (MTC).

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