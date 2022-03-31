Noroña будет стремиться отказаться от перехода на летнее время: «Достаточно изменений каждые шесть месяцев»

Херардо Фернандес Норонья, федеральный депутат от Лейбористской партии (PT), присоединился к дебатам по устранению дневного света Экономия времени и выдвинула инициативу по отмене посредством декрета меры, которая была введена на национальном уровне в 1996 году в течение шестилетнего срока Эрнесто Седильо Понсе де Леона.

Через свой официальный аккаунт в Twitter законодатель поделился некоторыми страницами документа, который сегодня днем, 31 марта, предположительно будет обсуждаться в Палате депутатов; однако следует помнить, что он не единственный народный представитель, представивший аналогичную реформу, поскольку член Партия демократической революции (PRD) Ольга Луз Эспиноса также выпустила документ в том же духе.

Однако Политический координационный совет (Jucopo) нижней палаты согласился с тем, что до того, как мера будет поставлена на голосование, будут проведены консультации с секретариатами энергетики (Sener), экономики (SE) и здравоохранения (SSA), чтобы поделиться своими знаниями по этому вопросу, а затем вынести выборы на пленарное заседание.

На этом фоне с четким посланием: «Достаточно менять график каждые шесть месяцев», законодатель Петиста предложил, заняв позицию, аналогичную позиции, выраженной президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (AMLO), отменить эту меру, поскольку она не привела к «экономии энергии». потребление», то есть в категории в той категории, о которой думали.

Законодатель поделился некоторыми страницами инициативы (Фото: Twitter/ @fernandeznorona)

Согласно документу, представленному участником четвертой трансформации, его реформа направлена на внесение поправок в Закон о системе расписаний, который был изменен в 2001 году, так что вышеупомянутый график будет длиться всего пять месяцев, а не семь, как первоначально предлагалось, а также указ, устанавливающий сезонное расписание 1 марта 2002 года.

Аналогичным образом, цитируя бывшего заместителя Итериана Гальегоса, Фернандес Норонья указал, что эту меру следует проанализировать и проголосовать утвердительно, поскольку она, предположительно, привела к издержкам на здоровье людей из-за того, что они меняют свой график сна и отдыха.

Наконец, инициатива также предполагает, что в случае одобрения местные законы 32 штатов республики будут изменены в течение 15 дней после публикации указа в Официальном вестнике Федерации (DOF).

Депутаты намерены отменить переход на летнее время (Фото: Крисанта Эспиноса Агилар/Cuartoscuro.com)

Этот вопрос находится в публичном обсуждении в течение нескольких недель, особенно когда мексиканский президент пообещал во время своей утренней конференции, что он представит инициативу по отмене смены времени по всей стране.

Хотя следует отметить, что мексиканское законодательство устанавливает, что любая инициатива по этому вопросу должна быть представлена в Конгресс Союза не позднее 15 ноября года, до которого она должна быть изменена, то есть, что ее необходимо будет обсудить до предпоследнего месяца года, если его желательно вступить в силу к 2023 году.

Кроме того, поскольку Соединенные Штаты являются ее крупнейшим торговым партнером, Мексика часто адаптирует свои часовые пояса для удовлетворения потребностей пограничных таможенных и пограничных операций, которые обеспечивают синхронизацию экономической деятельности обеих стран.

Именно это было одной из многих причин, по которым в 1996 году мексиканское правительство решило внедрить изменение времени по всей стране, поскольку до этого только Нижняя Калифорния регулярно адаптировалась к изменениям времени в Соединенных Штатах.

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