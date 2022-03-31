Более 70 семей лишились воды в Фусагасуге

Рейд, проведенный компанией коммунального хозяйства Фусагасуги (Эмсерфуса) при поддержке секретариата правительства муниципалитета, отключил водоснабжение в районе Монтеверде, утверждая, что в этом районе они незаконно собирают воду, в результате чего более 70 семей остались без обслуживания.

Но эта история начинается не с отключения воды. Она возникла десять лет назад, когда лицензии на строительство и общественные услуги были приостановлены из-за опасности оползня в этом районе, сообщил радио Каракол Эдгар Муньос, член Совета общественных действий.

Столкнувшись с этим, и с прошлого года, по словам Муньоса, «были установлены некоторые ориентиры, чтобы определить, было ли массовое движение; последнее постановление гарантировало, что оно не сдвинулось ни на сантиметр, но они продолжают отказывать в обслуживании. Теперь второй муниципальный суд Жирардо приказал муниципалитету провести работы по смягчению последствий в этом районе, но они не выполнили».

Он также предупредил, что в течение многих лет они обращались к Эмсерфузе как с устными, так и с письменными просьбами о возможности предоставления услуг по водо- и электроснабжению. Как только сообщество увидело, что эти каналы исчерпаны, по словам Муньоса, по соседству были проведены три встречи с советниками, две встречи в мэрии, две встречи с менеджерами поставщика коммунальных услуг, две встречи на территории совета и одна встреча опекунства без видимых признаков результаты.

Вот почему сообщество просит мэрию воспользоваться документами, выданными Управлением планирования предыдущей администрации, а также управлением рисками, в которых оно дает этим семьям зеленый свет для подачи заявки на получение лицензии и счетчиков воды, поскольку их дома не находятся в зоне риска.

«У нас есть дела, участки легализованы, мы хотим, чтобы бухгалтеры платили то, что нам нужно», — сказал Карлос Перес, один из пострадавших в районе Монтеверде, к северу от Фусагасуги.

Теперь, в связи с отключением услуг водоснабжения и электричества, некоторые из этих семей переполнены неопределенностью, потому что они не знают, что делать сейчас, потому что власти не дали им обещания решения.

Со своей стороны, Хорхе Саенс, еще один из пострадавших, объяснил, что уже пытался найти решение с муниципальными властями: «Я говорил с кураторством, и они сказали мне, что если мэр не издаст указ, они не могут ничего нам дать, то налоги платятся, но мы не имеем права. Персонерия моет руки и говорит мне, что это в правительственном секретариате, там меня отправляют в полицию, а там отправляют обратно к кураторству».

Саенц также объяснил, что у него есть две маленькие дочери и что его работа не позволяет ему платить за вагон-цистерну для решения этой проблемы.

Важно подчеркнуть, что согласно судебной практике Конституционного суда, вода является важнейшим правом и что «ни при каких обстоятельствах человек не может быть лишен ее, поэтому компании должны гарантировать жизненно важный минимум ежедневной воды».

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