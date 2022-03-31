Премьера Morbius в Перу: где и как посмотреть новый фильм Джареда Лето

Последние новости из кинотеатра. Наконец, ожидание новой работы Джареда Лето с UCM окончено. После перерывов в связи с пандемией теперь доступен фильм Морбиуса, постановка, в которой злодей Marvel изображен так, как никогда раньше. Это первое появление Joker (Отряд самоубийц) в этих экранизациях вдали от DC Comics. После того, как актеры вышли на красную дорожку, были подтверждены страны, которые уже смогут насладиться этим фильмом, включая Перу. Ниже вы знаете все подробности.

Факт: о его происхождении известно, что этот персонаж был создан писателем Роем Томасом и изначально спроектирован Гилом Кейном. В 1971 году он впервые появился в мультфильмах выпуска The Amazing Spider-Man.

СОБРЕ МОРБИУС

Фильм рассказывает историю биохимика Майкла Морбиуса, известного исследователя, который даже получил Нобелевскую премию, который изо всех сил пытается вылечить себя от аутоиммунного заболевания, которое удерживало его с самого начала производства между жизнью и смертью. В интервью Agencia EFE режиссер Даниэль Эспиноза раскрыл, что в своих первоначальных планах у него всегда был Джаред Лето в качестве своего первого выбора, чтобы он мог сыграть живого вампира и злодея Человека-паука.

КОГДА ВЫПУЩЕН МОРБИУС В ПЕРУ

Согласно календарю кинотеатров, каждый четверг — день премьер в Перу. Основываясь на этой информации, фильм Морбиуса будет доступен в нашей стране с четверга, 31 марта 2022 года. Даже в это время некоторые телефонные и банковские компании предлагают своим пользователям смотреть спектакли на большом экране.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ «МОРБИУС, MARVEL»

С 31 марта все перуанцы смогут увидеть новый фильм Джареда Лето в главных кинотеатров страны. Найдите тот, который находится ближе всего к вашему дому:

- УВК

- Синепланета

- Синеполис

- Чинестар

- Синемарк

- Синерама Пасифико

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Пока не объявлено, что фильм Marvel выйдет на цифровую платформу, но после новых анонсов Disney, возможно, он выйдет на такие платформы, как Disney Plus или Netflix, последний все еще сохраняет лицензию на фильмы о Человеке-пауке в своем каталоге, мир, в который Морбиус принадлежит.

Факт: цена Disney Plus в Перу составляет от 25.90 S/25.90 в месяц, поэтому вы можете получить доступ к контенту платформы как для сериалов, фильмов, так и для документальных фильмов. С другой стороны, базовый план Netflix - S/ 24.90, который позволяет подключать одно устройство за раз в дополнение к хранению загруженного контента. Вы можете смотреть фильмы, сериалы и играть в игры без ограничений. Войдите в свой ноутбук, телевизор, телефон или планшет.

АКТЕРСКИЙ СОСТАВ МОРБИУСА

Джаред Лето, Мэтт Смит, Адрия Арджона, Джаред Харрис, Аль Мадригал и Тайриз Гибсон. Режиссер Дэниел Эспиноза («Защита врага») по сценарию Мэтта Сазамы и Берка Шарплесса.

ЕСТЬ ЛИ У МОРБИУСА СЦЕНА ПОСЛЕ ТИТРОВ?

Да, те, кто смотрит фильм и останется до последних минут, смогут увидеть сцену после титров, где они смогут увидеть известного персонажа, который станет продолжением истории доктора во второй части, пока Sony снова делает ставку на этого знаменитого злодея из комиксов.

Не забудьте подготовиться к кинотеатру, так как фильм длится 1 час 40 минут, плюс бонус на экране.