«Лунный рыцарь»: Оскар Айзек в глубоком кризисе идентичности, окруженный множеством действий

Oscar Isaac as Marc Spector/Steven Grant in Marvel Studios' MOON KNIGHT, exclusively on Disney+. Photo by Gabor Kotschy. ©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

Самое интересное в персонажах Marvel, которые начинались с названий сериалов для Disney+, заключалось в том, что они привели «второстепенных» фильмов, чтобы еще больше открыть поле действия и войти в минимальные истории, а затем соединить их в то, что сейчас является мультивселенной (центральная ось фазы 4) . Была также небольшая возможность для кризиса, поскольку они ускорили процесс их производства, воспользовавшись тем фактом, что люди весь день были дома. С Moon Knight все это ломается и открывает новый этап в Marvel: знакомство с персонажами серии, а затем добавление их в список Мстителей (или вселенная фильмов, что-то вроде продвижения). Но это будет не так просто, потому что это непростой персонаж.

Стивен Грант, которого играет Оскар Айзек, — корректный и эффективный сотрудник, работающий в сувенирном магазине музея. Но в том же теле обитает Марк Спектор, эффективный бывший наемник и тело египетского бога, который стремится пропитать мир справедливостью. Это две противоположные половины, которые борются за контроль, но также дополняют друг друга. Один — это мозг, мир и невинность, другой — сила, хаос и война. Но они узнают об этом в нескольких главах.

После просмотра четырех эпизодов, которые Disney+представил прессе, становится ясно: разработка всех экшн-сцен и самой супергероической части выполнена хорошо и с бонусом в виде попытки выяснить, кто контролирует или кто возьмет контроль в данной ситуации, поскольку это зависит от того, кто Стивен или Марк, конфликт разрешится по-другому. Другая линия конфликта - психологическая драма этого персонажа, где он становится гораздо более взрослым и свернутым. К этому мы должны добавить злодея, который гораздо интереснее из-за своего прошлого, настоящего и бизнес-модели: Артура Харроу, которого играет Итан Хоук, лидер культовой группы, которая хочет найти артефакт, который он воображает, находится во владении Стивен/Марк.

Оскару Айзеку не нужно ничего доказывать как одному из лучших актеров своего поколения. Выбирайте продукты, которые могут стать постоянным испытанием, от героя Marvel до обычного мужчины в разгар семейного кризиса. Он понимает голливудскую игру. Но здесь он взял на себя больший вызов: его персонаж имеет диссоциативное расстройство идентичности, упражнение, которое включает в себя разработку и развитие почти двух идентичностей параллельно, но к этому мы должны добавить его супергероические версии: Marc's is Moon Knight, в то время как Стивен начинает развивать Mr Night's Day . Результат хороший, но иногда с небольшим временем разработки, поскольку серия должна представлять более высокий конфликт, окруженный действием и огромным количеством элементов, которые, прежде всего, приводят к потере производительности Айзека.

Марк — Лунный рыцарь, а Стивен начинает развивать Mr. Night's Day. (Дисней Плюс)

Но остальные действия выполняют на балансе. И злодей Хоука, и Лейла Эль-Фаули, которую играет Мэй Каламауи, гарантируют, что Айзек не играет подавляющую роль и не работает, как никогда, в качестве второстепенных персонажей, а также разрабатывает свои собственные истории. Мюррей Абрахам, отмеченный наградами актер, который дает Хонсю голос, также имеет свой вес в истории, а его внешний вид функционирует как самый мистический и интересный момент первых глав. Это небольшой актерский состав, помимо различных внешностей, но большинство сериалов Marvel исполняют эту динамику. Он также работает здесь, чтобы сдержать главного героя Айзека.

Что касается Moon Knight, то главный герой этой истории, которую мы обязательно увидим позже, имеет история более 40 лет в виньетках Marvel. Это Кулак Хоншу, египетского бога, который демонстрирует новую и широкую тематическую вселенную, которую нужно исследовать, и который придерживается MCU без конкретного и лаконичного изложения, его можно будет узнать только по пути и буквально по ударам (полученным Стивеном и Марком). И я думаю, что это было правильное решение сериала. Открытие этой мифологии, не настоящей египетской, а египетской мифологии Marvel, происходит естественным образом на протяжении всего конфликта. Это не то, что мы должны воспринимать как зрители, кроме всей сложности, которую несет в себе персонаж Айзека. И как мы узнаем это со Стивеном (силы, другие боги и старая история со злодеем), его презентация не кажется такой тяжелой.

Moon Knight имеет более чем 40-летнюю историю мультфильмов Marvel. (Марвел)

Лунный рыцарь начинает что-то небрежное. Первая глава без баланса, которая затем собрана во второй и третьей главах. Он развивается как психологический триллер, затем продвигается в сторону ужасов (самый интересный аспект в первых двух эпизодах) и заканчивается близко к саге Брендана Фрейзера «Мумия», среди приключений, юмора, множества спецэффектов и большого количества песка. Логично по локациям и тематике сериала, но в этом случае герой теряется. Мы редко видим этот интересный дизайн Moon Knight и все его особенности. Возможно, в последних двух сериях все наладится.

Короче говоря, первый сезон (фактически первые четыре главы) Moon Knight содержит интересные элементы повсюду. Временами очень хорошо исполнено, а в других довольно многолюдно. Не дойдя до конца серии, Marvel перезапускает персонажа в MCU, богатого собственной историей, вызывающей привыкание из-за этой смеси экшена, ужаса и юмора, с глубокими конфликтами и элементами экшена, которые выглядят очень мило, но служат больше обещаний, чем во втором сезоне и воссоединение с другими героями.

В том же теле, что и Стивен Грант, живет Марк Спектор. (Дисней Плюс)

Премьера Moon Knight состоялась на этой неделе на Disney +

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: