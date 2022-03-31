МинСалуд провел встречу для анализа ситуации с мигрантами в Колумбии

Foto de archivo. Migrantes venezolanos hacen fila para recibir ayuda alimentaria donada por funcionarios de la embajada en Bogotá del líder opositor venezolano Juan Guaido, a quien muchas naciones en medio de la pandemia de COVID-19 en Bogotá, Colombia, 29 de mayo, 2020. REUTERS/Luisa González

В целях пересмотра и обеспечения доступа мигрантов, проживающих в стране, к медицинскому обслуживанию национальное правительство возглавило кластер здравоохранения, ориентированный на эту группу населения. 31 марта представители Министерства здравоохранения (MinsAlud) поговорили с партнерами по международному сотрудничеству, чтобы улучшить результаты проводимых действий, которые могут быть реализованы при их поддержке.

Для правительства это важный момент, поскольку только мигранты из Венесуэлы в стране составляют приблизительно 2 029 758 человек, согласно данным Единого регистра венесуэльских мигрантов (RUMV). Следует отметить, что за последние пять лет мигранты в Колумбии привлекли более 14 миллионов внимания к более чем 1,5 миллионам человек.

На сегодняшний день 487 000 мигрантов являются активными членами системы социального обеспечения, а цель закрытия правительства составляет 747 000 членов, или 64 процента. Из числа участников 48 процентов участвуют в программе, основанной на взносах, а 52 процента — в субсидируемой схеме.

Согласно MinsAlud, эти цифры позволяют нам визуализировать масштаб проблем, стоящих перед сектором здравоохранения. Сотрудники, занимающиеся оказанием помощи, отметили необходимость четко сформулированной работы по продвижению развития страхования в направлении эффективного доступа к медицинскому обслуживанию и его результатам в районах высокогорных сельских районов.

Было указано, что будет проведено еще одно тематическое совещание для рассмотрения и представления совместной стратегии работы гуманитарных работников и сектора здравоохранения по оказанию помощи мигрантам с неурегулированным статусом.

Следует напомнить, что 25 марта колумбийские власти передали 700 000 карточек со статусом временной защиты для венесуэльцев, что является мерой, направленной на легализацию мигрантов. Это позволяет этой группе населения получить доступ к таким правам, как образование, работа и, конечно, здравоохранение.

«Колумбийский закон о защите — это ориентир, который они рассматривают, потому что сегодня реальность миграции вынуждает все страны мира принимать мигрантов», — заявила вице-президент и министр иностранных дел Марта Лусия Рамирес.

Карта Закона о временной защите, которая начала выдаваться 13 октября, облегчит венесуэльцам доступ к трудовым договорам, медицинским учреждениям или банковским услугам.

Предыдущая система, называвшаяся специальным разрешением на выдачу разрешений (PEP), представляла собой физический документ, который многие банки и компании не принимали из-за простоты подделки.

Закон открыт для всех венесуэльских мигрантов, въехавших в страну до января 2021 года, и направлен на «предотвращение нарушений», и это пособие также может быть доступно тем, кто въезжает в страну в течение первых двух лет действия правила на регулярной основе, то есть с печатью в их паспорт.

«То, что Колумбия сделала в области миграции, многие страны недавно попросили нас поделиться с ними опытом разработки статута (...) Сегодня проблема миграции станет одной из самых важных проблем во всем мире», — сказал Рамирес.

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