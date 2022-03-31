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четверг 31 март 2022
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Россия

Военная автокатастрофа в Сантандере оставила 24 военнослужащих ранены

Мужчины в форме находятся на медицинском обслуживании. Управление рисками развернуло операции в этом районе для расследования причин аварии

Newsroom Infobae

31 март 2022

В ночь на 30 марта военный автомобиль, проезжавший между муниципалитетами Рионегро и Эль-Плайон в департаменте Сантандер, проехал через пропасть, оставив 24 раненых солдата, согласно первым версиям, собранным EL TIEMPO и RCN Radio Santander.

Согласно информации, предоставленной INFOBAE COLOMBIA отделом управления рисками Сантандера, автомобиль направлялся в департамент Сесар, когда он заскользнул в окрестностях Эль-Плайона.

Кроме того, он утверждает, что мужчины в форме были переведены двумя группами: пять были госпитализированы в медицинский центр Рионегро, а остальные проходят лечение в Эль-Плайоне.

Управление рисками развернуло операции в этом районе для определения причин аварии.

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