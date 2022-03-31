Военное присутствие и бездействие муниципалитетов: еще два аспекта кризиса исчезновений в Гуанахуато

По состоянию на 28 марта Гуанахуато зарегистрировал 2660 пропавших без вести, в то время как во всей Мексике их насчитывалось 98 302 человека. За обеими фигурами скрываются тысячи историй о жизни и поисках своих родственников и той части общества, которая проявляла солидарность с ними и с ними.

Масштабы гуманитарного кризиса, состоящего из многочисленных систематических и широко распространенных актов насилия и нарушений прав человека, а также нападений на органы, территории и социальные сферы, в последние годы не перестают расти.

Мы все чаще видим себя в контексте странствующих, нерегулярных и региональных микро- и макровооруженных конфликтов, которые нельзя определить как традиционные войны, но которые нельзя скрыть за простым ярлыком «борьбы с наркотиками» или «организованной преступностью».

Напротив, мы наблюдаем распространение группировок, которые в военизированном и преступном стиле вымогают и контролируют население и все виды экономических ресурсов, имея определенные возможности для маневра и освобождая районы в сговоре с властями. Повороты варьируются от сбора минимальных прав до отмывания денег, от вымогательства до углеводородов торговли людьми, от порабощения и торговли людьми до торговли оружием, т.е. вопросы, выходящие за рамки незаконных наркотиков.

Следует иметь в виду, что официальные данные об исчезновениях отражают лишь часть проблемы из-за большого числа тех, кто не сообщил об исчезновении по различным причинам, так называемой «черной фигуры», а также из-за огромного незнания феномена пропавших без вести мигрантов.

Они нашли несколько пластиковых пакетов с человеческими останками, говорят, что они могут быть от 3 до 5 тел на грунтовой дороге в колонии Гобернадорес. Виновные в этих убийствах не оставили никакого сообщения, как в других выводах (ФОТО: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM)

Ввиду кризиса отсутствия безопасности за последние 5 лет и недавнего появления 15 групп родственников пропавших без вести лиц и розыск женщин в Гуанахуато, вопросы гуманитарного розыска, оказания помощи жертвам и судебно-медицинской экспертизы, а также ужасающие явления преднамеренных убийств, тайные могилы и места уничтожения, стали немного более заметными и даже с оговорками и ограничениями были поставлены под некоторый общественный контроль.

Однако есть два аспекта, которые были относительно затенены в том, что мы воспринимаем и изучаем контекст на государственном уровне и общественного обсуждения: военный фактор и муниципальный фактор.

С одной стороны, модель милитаризации относится к выполнению задач общественной безопасности военизированными органами, такими как Национальная гвардия, или непосредственно вооруженными силами. Это исторически и сравнительно в других образованиях и странах привело к серьезным проблемам с точки зрения безопасности, насилия и самого демократического качества.

Хотя не всегда удавалось установить прямую связь между присутствием вооруженных сил на территориях и ростом насилия, в Мексике эта связь существовала в зависимости от динамики, местного населения и ресурсов, в которых они вмешиваются, а также от типа операции и территориальный контроль, к которым они стремятся.

В Гуанахуато в 2019 году было развернуто 1049 военнослужащих Седена и 3919 человек в октябре 2021 года, что почти в четыре раза больше за пару лет. Аналогичным образом, Национальная гвардия увеличила свое присутствие в четыре раза с 2110 военнослужащих в июле 2019 года, когда она была создана, до 8210 человек в ноябре прошлого года, в то время как численность гражданской, государственной и муниципальной полиции достигла только 10 725 человек, то есть меньше, чем в вооруженных силах.

В настоящее время мы рассматриваем «ГН» как военный корпус де-факто, поскольку его командование, обучение, происхождение подавляющего большинства войск и оперативная логика не гражданская полиция.

Эскалация насилия в штате также была зафиксирована параллельно с увеличением числа таких развертываний и операций.

Муниципальная полиция сегодня охраняет район, где вооруженное командование убило семь человек, в городе Сальватьерра, штат Гуанахуато (Фото: EFE/Stringer)

С другой стороны, уровень управления, который больше всего игнорировался из-за серьезной ситуации исчезновений, был муниципальным, хотя именно он по своему характеру должен быть наиболее близок к гражданам и местным проблемам, включая исчезновения, которые продолжают происходить ежедневно и которые, если они не вмешиваться оперативно с местного уровня, стать постоянным за счет углубления кризиса.

Согласно федеральному законодательству и законам Гуанахуато об исчезновениях, розыске жертв и оказании им помощи три уровня правительства и органы исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти наделены рядом полномочий и обязанностей по борьбе с исчезновениями, которые поэтому считаются в качестве сквозного вопроса, требующего координации на национальном и международном уровнях, а также полного соблюдения права на совместное участие жертв, их организаций и сопровождающих их групп или лиц, имеющих законные интересы.

К сожалению, до сих пор это были неизвестные элементы муниципальной политики или просто рассматривались вопросы, которые не входят в его компетенцию. В этом смысле муниципалитеты, по-видимому, путают тот факт, что они не обладают исключительной компетенцией в отношении того или иного вопроса, и с тех пор, как законы были приняты и связаны с их участием, накопилось так много лет неоправданных задержек.

Только с ноября 2021 года часть муниципалитетов Гуанахуатенсе начала подписывать соглашения с Государственной комиссией по розыску лиц о создании муниципальных поисковых ячеек или групп и даже в этом случае не принимала активного участия в их формулировании жертв и групп, у которых уже есть годы опыт работы на территории и может способствовать поиску или в аспектах разведки окрестностей и сообществ, которые создают сети. Это всего лишь образец кнопки, поскольку существует множество других аспектов, которыми должен заниматься местный уровень и в которых он может даже улучшить минимальные права, гарантированные людям и связанные с исчезновениями, обысками и оказанием помощи жертвам (мы работали над ними в Иберо из книги «Предложения для Леона 2021»)

Это подтверждается 9 запросами, направленными в ноябре 2021 года через Отдел прозрачности во многие другие муниципалитеты с большим количеством исчезновений и/или тайных захоронений: Леон, Селайя, Ирапуато, Силао, Саламанка, Пенхамо, Сальватьерра, Акамбаро, Гуанахуато. Вопросы, которые запрашивались для получения информации, основывались на полномочиях, установленных Законом о государственном обыске, и касались муниципальных ячеек, которые до сих пор нигде не реализованы; о муниципальных пантеонах, о которых данные или записи, полезные для длительного поиска, иногда не передаются; об их офисах или муниципальные должностные лица, отвечающие за уход за жертвами, которые, как правило, просто «направляются» неспециализированными лицами, помимо других функций, которые они должны выполнять и которые, с другой стороны, не получали должного внимания. В некоторых ответах муниципалитеты даже заявили, что они не компетентны, или во всех из них они заявили, что у них нет поисковых групп или информации о профессиональной подготовке, пантеонах или других мероприятиях, предусмотренных Законом.

Полученные результаты подтверждают информацию, собранную в 2020 году в ходе другого исследования по тем же темам и юридическим обязательствам муниципалитетов, которые в настоящее время, несмотря на смену администраций и сигналы коллективов в течение 2021 года, не обратили свой взор скоординированным и действительно совместный подход к пропавшим без вести лицам и их семьям в пределах их территории и сферы компетенции, помимо некоторых встреч, официальных приглашений на мероприятия или своевременной помощи или экстренной поддержки со стороны жертв и организаций.





* Фабрицио Лоруссо является академиком факультета социальных и гуманитарных наук в кампусе Ибероамериканского университета Леон и членом Платформы за мир и справедливость в Гуанахуато .





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