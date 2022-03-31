Мексиканские гольфисты празднуют включение Лорены Очоа в Зал славы LPGA

Мексиканская Лорена Очоа была включена в Зал славы Ladies Professional Golf Association (LPGA) после изменения внутренних правил организации, которые позволили ей выполнить это требование. Больше не обязательно иметь карьеру не менее десяти лет на автодроме, поэтому тапатия, насчитывающая почти восемь лет, наконец, была достойна признания.

Учитывая это, такие игроки в гольф, как Абрахам Ансер, Карлос Ортис и Габи Лопес, вскоре поздравили тапатию и отметили, что LPGA наконец-то включила ее в число своих величайших экспонентов. Трое, активно занимающиеся спортом, согласились с тем, что Очоа была иконой для подражания и вдохновением для того, чтобы стать тем, кем они являются сегодня.

«Ну, я смог присоединиться к этой очень избранной группе друзей, игроков, которые очень блистали на протяжении всей своей карьеры. Это совсем другое и особенное чувство, потому что для меня LPGA — это семья. Я хочу поблагодарить всех, кто сопровождал меня в этом путешествии, и я очень взволнована», — сказала Лорена Миленио после объявления факта.

Лорена Очоа. Фото: твиттер @LorenaOchoaR

Гольфист провел чуть более семи лет на главной трассе в этом виде спорта. В них он одержал 27 побед в рамках LPGA Tour. Ее профессиональный дебют был записан в мае 2002 года, когда она была приглашена играть в Welch's/Circle K Championship, где она заняла пятое место. Она завоевала своё место в LPGA в 2003 году и стала второй мексиканкой, сделавшей это.

«Его карьера была впечатляющей, хотя и короткой. Я знаю, что у него было гораздо больше в баке, чтобы дать нам. Все, что он сделал за короткое время, которое он играл, было зрелищным, и он был тем, кто слишком мотивировал меня лично. Он научил нас понимать, что мы можем достичь вершины мирового рейтинга, а не воспринимать это как нечто далекое или мечту. Я очень поздравляю ее, потому что она более чем заслуженная», - сказал Абрахам Ансер.

Очоа был номером один в апреле 2007 года и оставался там 158 недель подряд. Его выход на пенсию, в 2010 году, означал конец этой серии. В мексиканском спорте она считается лучшей гольфисткой всех времен.

Лорена Очоа. Фото: твиттер @LorenaOchoaR

30-летний мексиканец Карлос Ортис сказал: «Он был примером не только как гольфист, но и как человек. Это меня очень вдохновило, потому что я должен был увидеть, как она стала лучшим игроком в колледже, потом профессиональным, а затем номером один в мире».

Габи Лопес, которая, как известно, имеет близкие отношения с Лореной Очоа, считала её включение в Зал славы историческим событием для всей Мексики». Это мечта всей страны. Это оставило нам впечатляющее наследие на поле для гольфа и за его пределами. Она отличный игрок и еще лучший человек. Мне очень повезло, что она была рядом со мной как друг и как наставник», - сказала она.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: