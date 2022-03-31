Martinoli's hint to Miguel Herrera after Mexico's goal: “Disrespectful that he is running for”

Национальная сборная Мексики собирается завершить свой пропуск на чемпионат мира в Катаре вместе с Херардо Мартино, стратегом, который ведет Мексику на восьмой чемпионат мира подряд и который находится в разгаре споров по поводу работы команды.

Поскольку его позиция была серьезно поставлена под сомнение различными средствами, некоторые бывшие футболисты и тренеры поставили под сомнение способность аргентинского тренера возглавить «Триколор» на чемпионате мира, поэтому они даже воспользовались случаем, чтобы упомянуть о его готовности взять на себя управление.

Среди самых популярных - Мигель Эррера и Уго Санчес, которые воспользовались микрофонами, чтобы сделать себе выбор в случае любой возможности, чем воспользовался Кристиан Мартиноли, чтобы напасть на тех, кто стал кандидатами.

После гола Уриэля Антуны он и другие футболисты придумали Тату Мартино, чтобы вместе отпраздновать и показать поддержку процессу, поэтому и Мартиноли, и Луис Гарсия назвали «неуважительными» тех, кто поставил себя в качестве варианта.





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