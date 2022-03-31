Лин Мэй вспомнила, когда делала шоу для организованной преступности

Лин Мэй в очередной раз вспомнила о своем прошлом, когда ее ухаживали и призывали работать с людьми из высших элит, а также с преступниками, которые были частью наркоторговли.

С ее характерной искренностью, когда Лин Мэй во время встречи с репортерами допрашивали о ее прошлом работы на наркоторговцев, и она признала, что во многих случаях ее вызывали делать шоу для ячеек организованной преступности.

«Конечно. Я получил приглашения со всего мира, наркоторговцев, президентов, политиков», — сказал ведетт, захваченный Сале-эль-Соль.

Кроме того, она напомнила, что в юности, когда она была одной из самых аплодированных и востребованных ведут в кино, многие могущественные мужчины приходили ей дарить роскошные подарки, потому что хотели ухаживать за ней и дарить ей лучшие предметы роскоши. Как она призналась, в зависимости от того, что ей дали и насколько они ей понравились, именно так она выбирала своих партнеров.

Лин Мэй всегда предлагала шоу для людей, связанных с организованной преступностью. Он даже признался, что однажды спел для «El Chapo» Гусмана в Синалоа (Фото: Instagram/ @lyn_may_)

Она также посоветовала художникам получать подарки и различные предложения от людей, обладающих властью, принимать их, но устанавливать ограничения, чтобы не иметь чего-то взамен, потому что «если вы ходите по огню, не обожгитесь», сказала она. Она добавила, что всегда избегала ситуаций, которые она не хочет происходить, - это те люди, которые говорят им «да, но не когда, потому что я уже шла по огню, но я не обгорела».

В январе нынешнего года танцовщица и актриса рассказала, что какое-то время интересуется Чапо Гусманом. Она напомнила, что однажды ее бы наняли для выступления в одной из роскошных резиденций Хоакина Гусмана Лоэры, где она с ним познакомилась. Хотя она хотела завести роман с капо, она сказала, что «Кейт (Дель Кастильо) выиграла его для меня».

La vedette одержала бы победу над мексиканским президентом и несколькими политиками, которые подарили ей лучшую роскошь (Фото: Instagram/ @lyn_may_)

Ранее Лин Мэй признавалась, что среди людей, пришедших к ней в суд, были в основном политики. В течение многих лет она только раскрывала, что была любовником президента Мексики, но не хотела называть свое имя до некоторого времени после смерти бывшего президента.

Согласно интервью для Imagen Televisión, именно Хосе Лопес Портильо начал притворяться, когда позиционировала себя как одну из самых важные vedettes мексиканского кино. Он встретил бы того, кто был президентом с 1976 по 1982 год, и с тех пор началась его идиллия.

Главный герой Тиволи вспоминал, что у нее было несколько проблем, потому что за ней ухаживал Лопес Портильо, потому что однажды первая леди Кармен Романо пошла избивать ее в студии Churubusco из-за отношений, которые у нее были с президентом.

Мэй недавно призналась, что у нее был роман с Висенте Фернандесом (Фото: Instagram/ @lyn_may_ //Cuartoscuro)

«Я не виновата, что он начал присылать мне подарки, вещи, цветы и он шел за мной», - призналась Лин Мэй в интервью. Она заверила, что тогдашнего президента очень привлекли танцоры в фильмах filecas, поэтому он женился на Саше Монтенегро. Однако она была уверена, что она была бы первой, за кем он ухаживал. «Ей очень нравились ведетты, но я была первой», - сказала она.

Еще одно из его самых важных дел и что он недавно признался, что его отношения существовали, было с Висенте Фернандесом. После смерти Чарро де Уэнтитана Лин впервые объявила, что у нее с певицей был очень сильный роман.

Среди откровений, которые главный герой Bellas de Noche сделал в интервью для De Primermano, однажды ее тогдашний муж увидел бы, как она целуется с Ченте, и так разозлился, что она избила себя перед певицей.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: