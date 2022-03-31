Лупильо Риверо воздержится от публичных заявлений: «Я отвечу на своем канале YouTube»

Лупильо Ривера и его постоянные встречи с прессой по прибытии в международный аэропорт Мехико, похоже, ушли в прошлое. По этому поводу певец из мексиканского региона ограничился ответом на все вопросы одним ответом, что уже дало ему повод для разговора в социальных сетях и СМИ, которые упрекнули его в отсутствии переписки, несмотря на то, что ему дали место в прошлое.

«Мы ответим на это на YouTube», с очень издевательским тоном и записывая все с помощью селфи-палки и своего телефона высокого класса, это был ответ певца, к которому обратились несколько СМИ, которые задали различные темы, такие как новый музыкальный и актерский проект для Стриминговая платформа Belinda или даже о постоянных скандалах, которые семья Дженни Ривера устраивает в социальных сетях.

До того, как какая-либо камера или микрофон были рядом с ним, Лупильо Ривера записал видео для своего аккаунта в Instagram, где он оставил свое раздражение и то, как он теперь будет отвечать на вопросы и вопросы: «Всегда приезжая в Мексику, всегда есть СМИ, «журналисты», которые звонят им, чтобы увидеть, как мы поступаем правильно сейчас. Я также злюсь на свою гонку, увидев Лупилло Риверу по телевизору, я также злюсь на сеть», - сказал он.

Пришло время (Фото: захват инстаграм/ @lupilloriveraofficial)

Исполнитель таких хитов, как Sufferiendo A Solas, El Corrido del Ocho и Высшая лига, продолжил свой опыт, обратившись к множеству корреспондентов с телевизионных станций, таких как Television Univision, TV Azteca или Imagen Televisión, которые, признав это, не стеснялись ставить под сомнение уже упомянутые темы или некоторые вирусные в социальных сетях, такие как знаменитая пощечина Уилла Смита на церемонии вручения Оскара 2022 года до случая Саша Сокол и публичная жалоба, которую она подала на Луиса де Льяно.

Лица людей, которые на этот раз всегда стоят за телевидением, были главными героями и без того вирусного видео певца, которое вызвало сотни реакций в его аккаунте в Instagram, где, несмотря на то, что комментарии в его пользу, есть и другие, кто упрекнул его в его поведении с тем форматом, который позволил мексиканцам узнать о жизни всех художников.

Пришло время (Фото: захват инстаграм/ @lupilloriveraofficial)

«Этот Лупилло, какая классная идея применить к ним то, что они делают с тобой постоянно». «Ну без ума от Лупилло, который сказал: «Они больше не собираются делать заявления для меня, чтобы они могли собирать, я лучше заряжаю на моем канале YouTube». «Я думаю, что это весело, но в конце концов это как «дать и дать», потому что, когда ему нужно продвижение или что-то в этом роде, он идет в те же СМИ. » «Ну, я придерживаюсь идеи, что это дает им ложку собственного шоколада, так что очень хорошо для Лупильо и его забавного способа заставить их увидеть все, что они делали неправильно в течение длительного времени», - выражено видео в поле для комментариев.

Певец отметил, что устал от мексиканской прессы (Фото: захват инстаграм/ @lupilloriveraofficial)

Брат Дженни Риверы закончил видео со смехом уже в своем грузовике, где его команда также записывала и веселилась, как он: «Теперь я записал их compa ', я записал их все ха-ха-ха-ха. Я задавал им вопросы сейчас, теперь я собираюсь ответить на них на своем канале YouTube, на все вопросы, которые они мне задали сегодня, я собираюсь ответить на моем канале YouTube, andele», - заключил он.

Лупилло Ривера был одной из самых звезд СМИ в последние годы благодаря своим отношениям с Белиндой, поэтому его постоянно спрашивают обо всем о ней, поэтому теперь он мог принять это решение.

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