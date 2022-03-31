Логистические проблемы, возникшие в результате российского вторжения в Украину, вынудили перенести мероприятия MotoGP в Термас де Рио Хондо

Чемпионат мира по скоростному мотоспорту вернулся в Аргентину после двух лет отсутствия из-за пандемии COVID-19, но предыдущий был осложнен сбоями в логистике с двумя грузовыми самолетами. Дорна, компания, которая управляет MotoGP и двумя второстепенными категориями, испытывает трудности с добавлением транспорта, потому что большинство из них российские, а 20% недоступны из-за санкций, вызванных вторжением этой страны в Украину. Расписание в Autódromo de Termas de Río Hondo в Сантьяго-дель-Эстеро пришлось перенести, и мероприятие начнется в субботу.

После второго дня сезона, состоявшегося в Индонезии 20 марта, пять самолетов, используемых Dorna для перевозки материалов для оборудования и компании-поставщика шин, добрались до международного аэропорта Тукуман Тениенте Бенджамин Матьенцо, а затем проехали 90 километров на грузовике до города Сантьяго.

У одного из них произошел сбой клапана в одном из четырех двигателей, когда он остановился в Момбасе, Кения, и не позволил ему прибыть в Аргентину в эту среду вечером. Первый самолет, прибывший в Тукуман, искал товар с ошибкой, но после прибытия в Африку у него произошел еще один сбой, и ему пришлось остаться с другим самолетом.

Пост MotoGP с объявлением об изменении в расписании

«Мы нашли детали и отправили их двумя частными самолетами в Момбасу. Один прибудет, если все пройдет хорошо, через пару часов, а другой чуть позже. Мы надеемся, что все будет решено, так что сегодня вечером, около восьми часов, рейс может вылететь. Невозможно, чтобы все было здесь вовремя к завтрашнему дню (к пятнице), и, поскольку все сделано одинаково для всех, было решено, что команды начнут в субботу», - пояснил на пресс-конференции Кармело Эзпелета, генеральный директор Dorna.

«Мы многому научились за эти 30 лет с грузовыми рейсами, и их тоже не так много, всего 120 или 140 во всем мире. Проблема усугубилась войной в Украине. Многие грузовые самолеты были российскими или российскими компаниями. 20 процентов сейчас недоступны из-за санкций. У нас нет решения, кроме как надеяться, что ремонт самолетов Момбасы пройдет хорошо», - сказал он.

«Возможно, нам нужно больше разбираться в гонках подряд, но на этот раз это было не так, и мы не смогли решить эту проблему. Это главный приз 499, который мы организовали, и он прошел впервые. Наша первая цель - отпраздновать эту гонку», - добавил он.

В эту пятницу активности не будет, а мотоциклы выйдут на трассу в субботу

Вам нужно перевезти материалы и велосипеды официальной команды Ducati MotoGP и ее сателлитов, Pramac Racing, гоночной команды Mooney VR46 (Валентино Росси) и Gressini Racing. Кроме того, есть чехлы, которые необходимы каждому, чтобы иметь резиновые комплекты, необходимые для занятий.

Если все будет завершено своевременно, мероприятие начнется в субботу по расписанию, которое начнется в 8.45 утра и закончится в 17:45. Никаких перерывов не будет, и в эти девять часов на трассе всегда будут мотоциклы. Это будут тренировочные и квалификационные раунды MotoGP, Moto2 и Moto3.

Путешествие из Ломбока, Индонезия, в Термы состояло из пяти рейсов. Три из запланированных маршрутов доставляли грузы из Ломбока в Тукуман через технические остановки в Момбасе, Лагосе и Бразилии. На двух других маршрутах груз планировалось доставить из Ломбока в Доху, из Дохи в Аккру в Гане, а затем в Тукуман.

Новые боксы трассы Термас де Рио Хондо

Что произойдет, если самолет не прибудет вовремя в пятницу? Вопрос будет осложнен, потому что другие выходные пройдут в Остине, США, и в принципе в календаре нет места, чтобы изменить дату. Но Эзпелета оптимистично настроен на то, что ему удастся провести аргентинскую дату.

Последний раз MotoGP и его две второстепенные категории участвовали в гонках в Термас де Рио Хондо в 2019 году. На 2020 год дата была назначена на апрель, но из-за пандемии COVID-19 дата была отменена. Он был перенесен на 2021 год, хотя и не удалось сделать из-за логистических недостатков пандемии.

В феврале прошлого года ипподром santiagueño пострадал от прожорливого пожара, уничтожившего боксы и весь VIP-сектор. Поскольку инфраструктура была защищена, ее можно было восстановить, не вкладывая ни копейки в провинцию, а новые гаражи выглядят безупречно, а на вершине VIP была размещена трибуна.

Как и каждый год с 2014 года (за исключением вышеупомянутых перерывов), ожидается ипподром, заполненный людьми. На улицах Термаса можно увидеть большое количество посетителей, в том числе из соседних стран, особенно из Бразилии, где нет даты проведения чемпионата мира по скорости на двух колесах.

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