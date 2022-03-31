Матчи Лиги 1: новое расписание на дату 8 с приостановкой дуэли Alianza и переносом Университарио против ATD

Расписание Лиги 1: в эту пятницу, 1 апреля, турнир по апертуре возобновился из-за спора о дате 8 перуанского чемпионата. Спортинг Кристал обыграл Сан-Мартин на стадионе Альберто Галлардо.

Матч между Университарио и ADT, который должен был состояться в воскресенье, 3 апреля, был перенесен на понедельник вечером 4 на стадионе «Монументаль де Ате» из-за трудностей, связанных с поездкой команды гостей из города Тарма.

Поединок «Альянса Лима» и «Спорт Уанкайо» был первоначально согласован на пятницу, 1 апреля, затем он был перенесен на субботу 2 и, наконец, был перенесен из-за тех же неудобств, что и матч «U».

Лидер Депортиво Муниципальный столкнется с Альянсой Атлетико в Суллане, которая занимает третье место с отличием от команды мэра, которая добавила 16 единиц.

Бинационал с 15 очками, такие как Альянса Атлетико и Спорт Уанкайо, посещает Sport Boys на стадионе Мигеля Грау в Кальяо.

Спортинг Кристал обыграл Универсидад Сан-Мартин в первом матче 8 Лиги 1 в эту пятницу, 1 апреля, на стадионе Альберто Галлардо. Небесная команда снова собрала с трех до трех и поднялась в турнирной таблице турнира по апертуре.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДАТЫ 8 ТУРНИРА АПЕРТУРА ДЕ ЛА ЛИГА 1

Пятница, 1 апреля

ФК Аякучо 3-2 UTC

Суббота, 2 апреля

Спорт Бойз против Бинасиональ (Телеканал: Гол Перу | 11:00 | Стадион Мигель Грау дель Кальяо)

Альянса Атлетико против Муниципального (Телеканал: Гол Перу | 13:15 | Стадион Меланио Колома)

Мелгар против Карлоса Стайна (Телеканал: Гол Перу | 15:30 | Монументальный стадион ЮНСА)

Воскресенье, 3 апреля

Атлетико Грау vs Сьенсиано (15:00 | Стадион Франсиско Мендоса Писарро)

Карлос Маннуччи против Сезара Вальехо (Телеканал: Гол Перу | 18:30 | Эстадио Мансиче)

Понедельник, 4 апреля

Университарио против ADT (Телеканал: Гол Перу | 20:00 | Эстадио Монументаль)

Академия отдыха Кантолао.

Спорт Уанкайо против Альянса Лима (дисквалифицирован)

ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras triunfo de Sporting Cristal por la fecha 8 del Torneo Apertura

ПОЗИЦИЯ | КЛУБ | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ

1. Муниципальный | 16 | (3 ДГ)

2. Двунациональный | 15 | (7 ДГ)

3. Спортивный альянс | 15 | (6 DG)

4. Спорт Уанкайо | 15 | (6 ДГ)

5. Сайентано | 12 | (6 ДГ)

6. Спортинг Кристал | 12 | (4 ДГ)

7. Университет | 10 | (6 ДГ)

8. ФК Аякучо | 10 | (2 ДГ)

9. Атлетико Грау | 10 | (1 ДГ)

10. АДТ | 10 | (1 ДГ)

11. Сесар Вальехо | 10 | (0 DG)

12. Мелгар | 10 | (-2 ДГ)

13. UTC | 7 | (-1 ДГ)

14. Карлос Маннуччи | 6 | (-2 DG)

15. Альянс Лима | 5 | (-2 ДГ)

16. Карлос Стейн | 5 | (-3 DG)

17. Спортивные мальчики | 5 | (-6 DG)

18. Кантолао | 4 | (-11 ДГ)

19. Сен-Мартен | 3 | (-15 DG)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ