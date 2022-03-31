Матчи Лиги 1: новое расписание на дату 8 с приостановкой дуэли Alianza и переносом Университарио против ATD

Расписание Лиги 1: в эту пятницу, 1 апреля, турнир по апертуре возобновился из-за спора о дате 8 перуанского чемпионата. Спортинг Кристал обыграл Сан-Мартин на стадионе Альберто Галлардо.
Матч между Университарио и ADT, который должен был состояться в воскресенье, 3 апреля, был перенесен на понедельник вечером 4 на стадионе «Монументаль де Ате» из-за трудностей, связанных с поездкой команды гостей из города Тарма.
Поединок «Альянса Лима» и «Спорт Уанкайо» был первоначально согласован на пятницу, 1 апреля, затем он был перенесен на субботу 2 и, наконец, был перенесен из-за тех же неудобств, что и матч «U».
Лидер Депортиво Муниципальный столкнется с Альянсой Атлетико в Суллане, которая занимает третье место с отличием от команды мэра, которая добавила 16 единиц.
Бинационал с 15 очками, такие как Альянса Атлетико и Спорт Уанкайо, посещает Sport Boys на стадионе Мигеля Грау в Кальяо.
Спортинг Кристал обыграл Универсидад Сан-Мартин в первом матче 8 Лиги 1 в эту пятницу, 1 апреля, на стадионе Альберто Галлардо. Небесная команда снова собрала с трех до трех и поднялась в турнирной таблице турнира по апертуре.
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДАТЫ 8 ТУРНИРА АПЕРТУРА ДЕ ЛА ЛИГА 1
Пятница, 1 апреля
ФК Аякучо 3-2 UTC
Суббота, 2 апреля
Спорт Бойз против Бинасиональ (Телеканал: Гол Перу | 11:00 | Стадион Мигель Грау дель Кальяо)
Альянса Атлетико против Муниципального (Телеканал: Гол Перу | 13:15 | Стадион Меланио Колома)
Мелгар против Карлоса Стайна (Телеканал: Гол Перу | 15:30 | Монументальный стадион ЮНСА)
Воскресенье, 3 апреля
Атлетико Грау vs Сьенсиано (15:00 | Стадион Франсиско Мендоса Писарро)
Карлос Маннуччи против Сезара Вальехо (Телеканал: Гол Перу | 18:30 | Эстадио Мансиче)
Понедельник, 4 апреля
Университарио против ADT (Телеканал: Гол Перу | 20:00 | Эстадио Монументаль)
Академия отдыха Кантолао.
Спорт Уанкайо против Альянса Лима (дисквалифицирован)
ТАБЛИЦА ЛИГИ 1
ПОЗИЦИЯ | КЛУБ | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ
1. Муниципальный | 16 | (3 ДГ)
2. Двунациональный | 15 | (7 ДГ)
3. Спортивный альянс | 15 | (6 DG)
4. Спорт Уанкайо | 15 | (6 ДГ)
5. Сайентано | 12 | (6 ДГ)
6. Спортинг Кристал | 12 | (4 ДГ)
7. Университет | 10 | (6 ДГ)
8. ФК Аякучо | 10 | (2 ДГ)
9. Атлетико Грау | 10 | (1 ДГ)
10. АДТ | 10 | (1 ДГ)
11. Сесар Вальехо | 10 | (0 DG)
12. Мелгар | 10 | (-2 ДГ)
13. UTC | 7 | (-1 ДГ)
14. Карлос Маннуччи | 6 | (-2 DG)
15. Альянс Лима | 5 | (-2 ДГ)
16. Карлос Стейн | 5 | (-3 DG)
17. Спортивные мальчики | 5 | (-6 DG)
18. Кантолао | 4 | (-11 ДГ)
19. Сен-Мартен | 3 | (-15 DG)
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