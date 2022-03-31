Положение в Лиге 1 после триумфа Sporting Cristal на дату 8 турнира по апертуре

Положение в Лиге 1: в эту пятницу, 1 апреля, чемпионат Перу возобновился после отборочных турниров в Катаре 2022 года и проведения 8-го турнира по апертуре, в котором в настоящее время Депортиво Муниципал является единственным лидером местного конкуренция.
Спортинг Кристал открыл пятничный матч против Сан-Мартина на стадионе Альберто Галлардо. Селесты одержали победу и вернулись к победе после двух ничьих подряд, что позволило им восстановить позиции в турнирной таблице Лиги 1. «Священная» команда одержала шестое поражение подряд и занимает последнее место в турнирной таблице.
Матч между Университарио и ADT был перенесен с воскресенья на понедельник из-за трудностей с переездом команды из Тармы в Лиму. Поединок будет проведен на стадионе «Монументал», и кремы прибудут с предпосылкой преодолеть неудачную серию из трех матчей, не выиграв в турнире Апертуры. Кремы расположены в шести точках от муниципального лидера.
Со своей стороны, лидер Лиги 1 Депортиво Муниципальный сравнивается с Альянсой Атлетико в горячей Суллане и ставит на карту лидерство турнира. Команда, победившая в матче, займет первое место в турнирной таблице.
Матч между Альянса Лима и Спорт Уанкайо после переноса с пятницы на субботу был окончательно приостановлен без подтверждения даты из-за трудностей с переездом бело-синей команды в город Уанкайо.
ТАБЛИЦА ЛИГИ 1
ПОЗИЦИЯ | КЛУБ | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ
1. Муниципальный | 16 | (3 ДГ)
2. Двунациональный | 15 | (7 ДГ)
3. Спортивный альянс | 15 | (6 DG)
4. Спорт Уанкайо | 15 | (6 ДГ)
5. Сайентано | 12 | (6 ДГ)
6. Спортинг Кристал | 12 | (4 ДГ)
7. Университет | 10 | (6 ДГ)
8. ФК Аякучо | 10 | (2 ДГ)
9. Атлетико Грау | 10 | (1 ДГ)
10. АДТ | 10 | (1 ДГ)
11. Сесар Вальехо | 10 | (0 DG)
12. Мелгар | 10 | (-2 ДГ)
13. UTC | 7 | (-1 ДГ)
14. Карлос Маннуччи | 6 | (-2 DG)
15. Альянс Лима | 5 | (-2 ДГ)
16. Карлос Стейн | 5 | (-3 DG)
17. Спортивные мальчики | 5 | (-6 DG)
18. Кантолао | 4 | (-11 ДГ)
19. Сен-Мартен | 3 | (-15 DG)
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ НА ДАТУ 8 ЛИГИ 1
Пятница, 1 апреля
ФК Аякучо 3-2 UTC
Суббота, 2 апреля
Спорт Бойз против Бинасьональ (11:00 | Стадион Мигеля Грау дель Кальяо)
Альянса Атлетико vs Мунисипал (13:15 | Эстадио Меланио Колома)
Мелгар против Карлоса Штейна (15:30 | Монументальный стадион ЮНСА)
Воскресенье, 3 апреля
Атлетико Грау vs Сьенсиано (15:00 | Стадион Франсиско Мендоса Писарро)
Карлос Маннуччи против Сезара Вальехо (18:30 | стадион «Мансиче»)
Понедельник, 4 апреля
Университет против ADT (20:00 | Монументальный стадион)
Академия отдыха Кантолао.
Спорт Уанкайо против Альянса Лима (дисквалифицирован)
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