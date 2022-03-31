Положение в Лиге 1 после триумфа Sporting Cristal на дату 8 турнира по апертуре

Положение в Лиге 1: в эту пятницу, 1 апреля, чемпионат Перу возобновился после отборочных турниров в Катаре 2022 года и проведения 8-го турнира по апертуре, в котором в настоящее время Депортиво Муниципал является единственным лидером местного конкуренция.

Спортинг Кристал открыл пятничный матч против Сан-Мартина на стадионе Альберто Галлардо. Селесты одержали победу и вернулись к победе после двух ничьих подряд, что позволило им восстановить позиции в турнирной таблице Лиги 1. «Священная» команда одержала шестое поражение подряд и занимает последнее место в турнирной таблице.

Матч между Университарио и ADT был перенесен с воскресенья на понедельник из-за трудностей с переездом команды из Тармы в Лиму. Поединок будет проведен на стадионе «Монументал», и кремы прибудут с предпосылкой преодолеть неудачную серию из трех матчей, не выиграв в турнире Апертуры. Кремы расположены в шести точках от муниципального лидера.

Со своей стороны, лидер Лиги 1 Депортиво Муниципальный сравнивается с Альянсой Атлетико в горячей Суллане и ставит на карту лидерство турнира. Команда, победившая в матче, займет первое место в турнирной таблице.

Матч между Альянса Лима и Спорт Уанкайо после переноса с пятницы на субботу был окончательно приостановлен без подтверждения даты из-за трудностей с переездом бело-синей команды в город Уанкайо.

ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras triunfo de Sporting Cristal por la fecha 8 del Torneo Apertura

ПОЗИЦИЯ | КЛУБ | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ

1. Муниципальный | 16 | (3 ДГ)

2. Двунациональный | 15 | (7 ДГ)

3. Спортивный альянс | 15 | (6 DG)

4. Спорт Уанкайо | 15 | (6 ДГ)

5. Сайентано | 12 | (6 ДГ)

6. Спортинг Кристал | 12 | (4 ДГ)

7. Университет | 10 | (6 ДГ)

8. ФК Аякучо | 10 | (2 ДГ)

9. Атлетико Грау | 10 | (1 ДГ)

10. АДТ | 10 | (1 ДГ)

11. Сесар Вальехо | 10 | (0 DG)

12. Мелгар | 10 | (-2 ДГ)

13. UTC | 7 | (-1 ДГ)

14. Карлос Маннуччи | 6 | (-2 DG)

15. Альянс Лима | 5 | (-2 ДГ)

16. Карлос Стейн | 5 | (-3 DG)

17. Спортивные мальчики | 5 | (-6 DG)

18. Кантолао | 4 | (-11 ДГ)

19. Сен-Мартен | 3 | (-15 DG)

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ НА ДАТУ 8 ЛИГИ 1

Пятница, 1 апреля

ФК Аякучо 3-2 UTC

Суббота, 2 апреля

Спорт Бойз против Бинасьональ (11:00 | Стадион Мигеля Грау дель Кальяо)

Альянса Атлетико vs Мунисипал (13:15 | Эстадио Меланио Колома)

Мелгар против Карлоса Штейна (15:30 | Монументальный стадион ЮНСА)

Воскресенье, 3 апреля

Атлетико Грау vs Сьенсиано (15:00 | Стадион Франсиско Мендоса Писарро)

Карлос Маннуччи против Сезара Вальехо (18:30 | стадион «Мансиче»)

Понедельник, 4 апреля

Университет против ADT (20:00 | Монументальный стадион)

Академия отдыха Кантолао.

Спорт Уанкайо против Альянса Лима (дисквалифицирован)

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