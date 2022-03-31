Трудовые споры: в 2021 году в частном секторе Перу было проведено 38 забастовок

FILE PHOTO: Empty cubicles are seen as the first phase of FMC Corporation employees return to work in the office in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., June 14, 2021. REUTERS/Hannah Beier/File Photo

Согласно информации Статистического управления Министерства труда и содействия занятости (MTPE), недавно опубликованной в документе «Забастовки в Перу 2021», этой организацией в прошлом году было зарегистрировано 38 общенациональных забастовок в сфера коллективных трудовых отношений, регулируемая режимом частного сектора. Этими забастовками охватили в общей сложности 209 142 работника.

Если сравнить этот показатель с предыдущими годами, то по сравнению с 2020 годом наблюдается рост (23 забастовки с участием 127 868 работников), но снизился по сравнению с поведением в допандемические времена. В 2019 году было зарегистрировано 67 забастовок, в которых приняли участие 110 154 рабочих. Однако следует отметить, что с меньшим количеством забастовок в 2021 году больше работников следовали этой мере силы, то есть они соответствовали более крупным организациям.

Больше всего забастовок было зафиксировано в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (15) и обрабатывающей промышленности (9). Аналогичным образом, наибольшее количество забастовок произошло в Лиме (18), Хунине (5) и Лиме (3).

«Забастовка — это право, осуществляемое работниками, входящими в профсоюзную организацию, которое реализуется в результате приостановления работы и ухода с рабочего места. Понимание их природы, причин их возникновения, продолжительности их действия, их влияния и квалификации трудового органа очень полезно для коллективных трудовых отношений (профсоюзов и работодателей), разработки стратегий ведения коллективных переговоров или их обновление, предотвращение или урегулирование трудовых споров и сохранение хороших условий труда», - объясняет Карлос Кадильо, партнер Miranda & Amado в сфере труда, чтобы внимательно изучить данные «Забастовки в Перу 2021».

МОТИВЫ

Так, следует отметить, что причины забастовок в 2021 году были следующими: 25 (66%) были связаны с урегулированием претензий в рамках коллективных переговоров; 11 (29%) — с несоблюдением правовых или договорных норм; и 2 (5%) из-за угрозы увольнения или по другим причинам. С учетом количества работников, включенных в соответствии с причинами забастовки, этот приказ изменяется: 94 процента были включены в забастовки из-за несоблюдения правил, 4% - в результате коллективных переговоров и 2% - из-за угрозы увольнения или по другим причинам.

Что касается временного масштаба забастовок, зарегистрированных в 2021 году, 26 (68%) были бессрочными, а 12 (32%) - на фиксированный период времени. Кроме того, указывается, что было 6 забастовок, которые длились 1 день, 10, 2 дня, 4, 3 дня и 3, от 4 до 7 дней. Кроме того, 5 забастовок длились от 8 до 15 дней, 3 — от 16 до 21 дня, 4 — от 22 до 35 дней и 3 — от 36 до более дней.

Наконец, административные органы Министерства труда оценили 16 (42 процента) из этих забастовок соответствующим образом и 22 (58 процентов) как неуместные и незаконные.

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