Хуан Карлос Осорио наконец-то уходит из América de Cali

En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Хуан Карлос Осорио перестал быть тренером Америки де Кали. Об этом сообщил журналист Сезар Аугусто Лондоньо в своем аккаунте в Twitter. В отсутствие официального оформления алого ансамбля стало известно, что стратег и руководство достигли экономического соглашения об их уходе.

«Хуан Карлос Осорио подписал свой уход из Америки и он больше не является тренером алой команды», - говорится в трели коммуникатора.

Информацию из Кали подтвердил журналист Нельсон Кальчето, который опубликовал: «Внимание! Профессор Хуан Карлос Осорио только что подписал соглашение с Америкой де Кали. Это было в 17:45 вечера. Он больше не DT красного. Еще один цикл закончился для стратега Рисаральденсе».

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