«Невинное гражданское население было захвачено военным арсеналом»: министр Молано отрицает обвинения в операции в Путумайо

Foto de archivo. Soldados del Ejército Nacional de Colombia hacen guardia durante una operación de erradicación de cultivos de coca en Tarazá, en el departamento de Antioquia, Colombia, 10 de septiemre, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Министр обороны Колумбии Диего Молано сообщил в понедельник, 28 марта, что в середине операции, проведенной общественными силами в муниципалитете Пуэрто-Легуизамо, департамент Путумайо, девять предполагаемых членов FARC были убиты и еще четверо были захвачены в плен.

Однако такие общественные организации, как Сеть по правам человека Путумайо и Организация коренных народов колумбийской Амазонии (Опиак), отвергли официальную версию и осудили предполагаемое убийство крестьян и представителей коренных народов в середине операции, включая председателя совета общественных действий Дивье Эрнандес Рохас и губернатор коренных народов Пабло Пандуро Кокинче.

Столкнувшись с противоречивыми версиями национального правительства и общественных организаций, такие голоса, как президент Колумбии Иван Дуке, лидер оппозиции и кандидат в президенты от Исторического пакта Густаво Петро и исследователь из Американского отдела по правам человека Уотч Хуан Паппье, который заверил, что международная организация расследует дело и отметил, что «необходимо срочно прояснить факты».

Несмотря на неоднократные призывы различных социальных и политических кругов прояснить, что произошло в Пуэрто-Легуизамо, глава портфеля обороны Диего Молано выступил в поддержку национальной армии и отметил, что учреждение сообщило, что операция не была направлена против крестьян или коренного населения, хотя и не сделал этого на базаре, как сообщает Опиак, отрицая версии общественных организаций.

«Армия сообщает, что операция была проведена не против крестьян, а против диссидентов фарка. Она была направлена не против ни в чем не повинных коренных народов, а против наркококалеро. Это было не на базаре, а против преступников, которые нападали на солдат. Мы защищаем колумбийцев», - заявил министр Молано через свой аккаунт в Twitter в ответ на сообщение левого сенатора Густаво Петро, который заявил, что операция была против безоружных гражданских лиц, «включая детей».

«Это не нейтрализация господина президента Дуке, это убийство. Не было 11 членов FARC, это были безоружные крестьяне и коренные жители, включая детей. Это военное преступление его правительства В моем правительстве нет конца ложным срабатываниям», - заявил кандидат в президенты от левого альянса, которому противопоставил министр Молано.

Кроме того, в сообщении, распространенном главой портфеля обороны через социальную сеть, он приложил видео, на котором изображены люди с дальнобойным оружием, которые должны были быть диссидентами, убитыми и захваченными силами безопасности, а также обмениваясь изображениями военного арсенала, который якобы был ими захвачен в середине операций.

«Были изъяты «ни в чем не повинные мирные жители»: военный арсенал, гранаты, винтовки, поставщики, патроны и другие. Призыв к кандидатам: дело не только в политике. Военные операции соответствуют всем требуемым протоколам», - сказал министр Молано, который поделился видеозаписью военнослужащего армии, который был ранен во время операции и находится в военном госпитале, в котором рассказывает, как в разгар предполагаемого противостояния мужчина в гражданской одежде выстрелил в него из винтовки.

Позиция министра Молано перед лицом полицейских операций, которые подвергались сомнению различными секторами, всегда была положительной, несмотря на свидетельства гибели несовершеннолетних в армейских бомбардировках лагерей диссидентов ФАРК или убийстве гражданских лиц в разгар демонстраций национальной забастовки, которая вызвали возмущение среди гражданского населения.

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