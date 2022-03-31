Коренным народам Чоко угрожают покинуть свои территории

Вооруженный конфликт загнал пограничный департамент Колумбии в угол, главным образом такие группы, как Клан Персидского залива, которые пытались обосноваться на этой территории и расширяться, используя преимущества географии джунглей и низкого присутствия армии и государства.

Например, несколько часов назад седьмая дивизия армии сообщила, что она «восстановила» контроль в Новите, муниципалитете, который в течение двух недель находился в заключении из-за угроз убийств и минных полей со стороны Армии национального освобождения (АНО). Как сообщили в Управлении омбудсмена, в стране насчитывается около 4000 человек, 25 этнических общин, из которых 6 являются коренными народами.

Иногда коренные народы департамента больше всего страдают от этих вооруженных конфликтов. Даже дети в этих общинах предпочитают совершать самоубийство, прежде чем быть завербованными вооруженными группами, присутствующими в Чоко.

Согласно El Espectador, в Кармен-дель-Дарьен и Бахо-Атрато поступают сообщения о лидерах коренных народов в Кармен-дель-Дарьен и Нижней Атрато, которые утверждают, что они не могут свободно перемещаться по своим территориям, поскольку указывают на расширение клана Персидского залива и расселение его в речных бассейнах, поэтому они должны запрашивать «специальные разрешения» на въезд или выезд. «Если мы пойдем в муниципалитет, мы не сможем принести продовольственную ценность выше 20 000 песо. Они всегда требуют счет-фактуру».

Напротив, мэр Кармен дель Дарьен заявил газете, что не получал никаких жалоб по этому вопросу, хотя и признает, что существуют трудности с общественным порядком. Вчера визит Высшего совета президента завершился в Кибдо, где обсуждались решения или альтернативы по таким вопросам, как перемещение, вербовка и самоубийства, происходящие в Чоко.

CIPRUNNA является Межведомственной комиссией по предотвращению вербовки, использования, использования и сексуального насилия в отношении детей и подростков организованными вооруженными группами и организованными преступными группами. Эта комиссия вместе с Управлением омбудсмена и Карлосом Альберто Баэной, заместителем министра внутренних дел по вопросам участия и равных прав, приняла участие в визите министерства, где было выпущено шесть ранних предупреждений об опасности найма в Чоко. Бохая, Кондото, Эль-Литораль-де-Сан-Хуан, Медио-Атрато и Новита — это муниципалитеты, в которых существует наибольший риск.

Но усилий недостаточно, Мануэль Алирио Касерес Гонсалес, фермер, который направлялся выполнять свою повседневную работу, вчера ступил на шахту в Мочадо, в муниципалитете Бахо-Баудо, Чоко, на берегу реки Докампадо. После инцидента его пришлось перевести в медицинский центр, потому что у него была изуродована нога. В муниципалитете есть опасения, потому что шахта находилась примерно в 20 метрах от школы Святого Сердца Иисуса.

Эрменегильдо Гонсалес, мэр Бахо Баудо, заявил, что опасается массового перемещения в городские районы, поскольку в общей сложности около 6000 человек охвачены этими событиями, произошедшими с 2021 года. Это третий случай, представленный в этом году в муниципалитете, поэтому они обращаются за помощью к Управлению омбудсмена и Национальному правительству.

Однако, несмотря на конфликт и то, что многие жители предпочитают бежать с территорий, даже не имея доступа к медицинским услугам или даже близлежащим медицинским учреждениям, некоторые предпочитают умирать там, а не покидать свои земли.

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