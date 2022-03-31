В Чили Рейнальдо Руэда тоже ничего не прощают: «Он джентльмен, но ему не хватает категории»

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

Рейнальдо Руэда был отмечен не только неспособностью привести колумбийскую команду к своему третьему подряд чемпионату мира, но и к тому времени, когда он руководил чилийской командой, еще одним из тех, у кого закончился билет на топ-футбольный конкурс.

Хотя австралийцы были срежиссированы только четырьмя квалификационными матчами, с двумя поражениями, одной ничьей и одной победой, его четвертое место в Кубке Америки 2019 года, турнире, на который он прибыл под сомнение своей небольшой подготовкой, и его уход шагнул в сторону, чтобы возглавить Триколор, привело его к допросу от чилийской прессы.

Одним из СМИ, посвятивших публикации колумбийскому рулевому, была La Tercera, которая, помимо осуждения его за то, что он покинул Чили, чтобы прибыть в Колумбию, но не сдавшись, чтобы якобы достичь экономического соглашения, которое повлекло за собой финансовый удар по ANFP, взяла интервью у некоторых бывших La Roja футболисты, чтобы высказать свое мнение.

Леон Астенго, центральный защитник сборной Чили в 1980-х годах, поставил под сомнение внутренние проблемы с командой, а также их фальстарты во время пресс-конференций.

К критике в адрес «Ла Терсеры» присоединился капитан «Ла Роха» в Чили 1962 года Серхио Наварро, который не видит Руэду и Мартина Ласарте — который заменил его кофейным тренером на скамейке запасных — в качестве тренеров по иерархии. Он прямо заявил:

«Ласарте и Руэда? Они не на высшем уровне. Они хорошие люди, джентльмены, они делают то же самое, что и чилийские тренеры. Но они присылают каждого кондора. С Бразилией мы проигрывали со счетом 2:0, были внесены изменения и сделано еще два. Чили нужен чилийский тренер, которого я знаю чилийцев, который требует от игроков немного смирения и жертвы», - сказал он.

Вальекаукано, который уже имел возможность возглавить Колумбию на пути к ЧМ-2006 в Германии, в квалификации которого он был на одно очко от квалификации, как и в этот раз, не лучшим образом лидировал с февраля 2021 года. По крайней мере, так показывают цифры.

На этот раз, возглавляя «Триколор», он одержал 5 поражений, 7 ничьих и 10 побед. Из 22 матчей 14 были нокаутами, 7 — в Кубке Америки Бразилии 2021 и товарищеском матче (против Гондураса). Его производительность, составляющая 46,9%, была ниже, чем у Карлоса Кейроса, который провел 18 матчей и имел процент 59,26.

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