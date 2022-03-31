МАКПЧ призывает Перу «воздержаться» от освобождения Альберто Фухимори: реакция за и против

Межамериканский суд по правам человека (МАКПЧ ) обратился к государству Перу воздержаться от освобождения бывшего президента Альберто Фухимори, чтобы гарантировать право на правосудие жертвам двух случаев нарушения прав человека, сообщил в среду Центр правосудия и международного права (Cejil). Источник из Межамериканского суда, который базируется в Коста-Рике, сообщил, что в настоящее время суд не будет публично рассматривать этот вопрос. Эта новость вызвала серию реакций в социальных сетях.

По словам Сехиля, который выступает в качестве представителя жертв в делах, рассматриваемых МАКПЧ, суд полного состава принял в среду решение просить перуанское государство воздержаться от освобождения Фухимори в качестве меры, гарантирующей доступ к правосудию для жертв дел La Cantuta и Barrios Altos. В соответствии с этой организацией Межамериканский суд вскоре уведомит стороны о своем полном решении.

Перу все еще ожидает освобождения 83-летнего Фухимори (1990-2000), в то время как его защита пытается ускорить судебный процесс, который позволит ему выйти из тюрьмы благодаря постановлению Конституционного суда о том, что восстановил гуманитарное помилование, которое было предоставлено бывшему президенту в 2017 году.

Фухимори был приговорен перуанским правосудием в 2009 году к 25 годам лишения свободы за посредническое авторство (с преобладанием факта) массовых убийств в Ла-Кантута и Барриос-Альтос, в ходе которых погибли 25 человек, и похищение журналиста и бизнесмена в 1992 году.

Правительство президента Педро Кастильо объявило, что обратится в Межамериканский суд по правам человека, чтобы попытаться отменить помилование, поскольку этот суд попросил перуанское государство наказать за преступления, за которые бывший президент был осужден 13 лет назад.

После того, как было оглашено решение перуанского высокого конституционного суда, судья распорядился, чтобы Фухимори не мог покинуть страну в течение 18 месяцев для участия в повестке по делу, которое до сих пор следует за ним в Пативилке - массовом убийстве шести человек, совершенном в 1992 году.

РЕАКЦИИ

Решение Межамериканского суда вызвало неоднозначную реакцию. Такие комментарии, как «МАКПЧ должна остановить варварство Блюме, Сардона и Ферреро», среди прочего.

Политики также присоединились к твитам, оценив препятствие Фухимори освобождению из тюрьмы. Бывший премьер-министр Эктор Валер прокомментировал: «Сообщение МАКПЧ — это вмешательство в национальное уголовное законодательство. Как государство мы уважаем международное право, но никогда не атакуем Конституцию».

Со своей стороны, Даниэль Уррести сказал: «Фухимористы и их кроты возненавидят меня за то, что я говорю это, но я должен сказать это: «Коррумпированные и преступники не выйдут из тюрьмы! МАКПЧ требует, чтобы Перу приостановила его освобождение».

Между тем адвокат Рональд Гамарра заявил, что перуанское государство должно воздержаться от осуществления свободы Альберто Фухимори. Аналогичным образом, конгрессмен Сигрид Базан («Вместе за Перу») написала: «Глаз. МАКПЧ требует от перуанского государства воздержаться от освобождения Альберто Фухимори».

Освобождение Альберто Фухимори арестовано МАКПЧ.

Освобождение Альберто Фухимори арестовано МАКПЧ.

Освобождение Альберто Фухимори арестовано МАКПЧ.

Освобождение Альберто Фухимори арестовано МАКПЧ.

Освобождение Альберто Фухимори арестовано МАКПЧ.

Освобождение Альберто Фухимори арестовано МАКПЧ.

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