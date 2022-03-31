Густаво Боливар подтвердил, что осудит резидента Сената Хуана Диего Гомеса

Густаво Боливар, нынешний сенатор Республики и вновь избранный на ту же должность на следующие 4 года законодательного органа, заявил, что осудит президента Сената Хуана Диего Гомеса из Консервативной партии.

Боливар высказался как в Сенате, так и в социальных сетях перед лицом того, что для него является «игрой» других сенаторов, с которыми у него есть идеологические разногласия, чтобы он не достиг второго вице-президентства Сената.

Учитывая это, он также сделал вмешательство перед своими сверстниками с намерением возложить свой голос перед тем, что является презрением к нему, и оставить прецедент 22 марта, как видно из этого видео:





Минутами позже через свою социальную сеть Twitter он объявил, что подаст соответствующую жалобу председателю Сената, аргументируя это «мошенничеством с судебным разрешением и уклонением от увиливания путем бездействия».

Столкнувшись с этим, Хуан Диего Гомес позже появится в интервью Blu Radio, в котором говорится, что будут личные разногласия с сенатором исторического пакта: «У нас есть личная проблема сенатора Боливара с рядом партий , представителей и сенаторов, и мы не можем решить эту проблему. Мы можем дать вам гарантии, но любовь и харизма коллег — нет».

Кроме того, он добавил о полемике: «Нам придется повторно уточнить постановление или запросить концепцию в консультационной комнате Государственного совета по этому вопросу».

Однако, по словам Боливара, постановление предписывает отстранить сенатора Ивана Наме от должности, и выборы повторяются, чтобы решить, кто станет новым вторым вице-президентом Сената. Однако он считает, что консультации с министерством внутренних дел в данном случае являются незнанием разделения властей в стране и что это министерство не должно разъяснять постановление, вынесенное Государственным советом.

Густаво Боливар также сказал, что все кажется «систематической стратегией расширения», чтобы он не занимал позицию, по поводу которой у него есть юридический спор. Ожидается, что в ближайшие несколько часов или дней участники получат новое заявление о том, чтобы узнать окончательное решение о том, кто будет вторым вице-президентом Сената.

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