Густаво Адольфо Инфанте извинился перед Маурисио Мартинесом после того, как его обвинили в дисквалификации жертв сексуального насилия

Во время трансляции 31 марта на канале Sale El Sol журналист-развлекатель Густаво Адольфо Инфанте в начале утра принес извинения за мексиканскую историю Маурисио Мартинеса, которого он дисквалифицировал в последней передаче вместе с жертвами сексуального насилия.

Это было получено после того, как в предыдущей трансляции своей программы ведущий прокомментировал в эфире свое недовольство тем фактом, что актер Маурисио Мартинес не хотел давать ему интервью, чтобы рассказать о сексуальное насилие, которое он пережил много лет назад со стороны своего бывшего менеджера Антонио Берумана.

«Я сказал, что сегодня мне грустно и стыдно, потому что я сказал, что (Маурисио) не давал интервью и не хочу повторять это, потому что я не хочу вновь виктимизировать жертву, такую как г-н Маурисио Мартинес. Я знаю, что я был бесчувственен, выражая себя таким образом в отношении человека, которому 20 лет назад пришлось вернуться из Американского Союза, чтобы подать жалобу на человека на чернилах и бумаге», - утверждал водитель Sale el Sol.

Густаво Адольфо Инфанте принес извинения мексиканскому историку Маурисио Мартинесу Фото: Sale El Sol

«Я понимаю, что у каждого из нас есть время, момент, чтобы нарушить тишину. И, конечно, Grupo Imagen, Imagen, Television, the morning Sun Comes Out, все мои коллеги, которые не сказали ни слова, это был я, и я беру на себя ответственность за то, что я сказал, я приношу извинения господину Маурисио Мартинесу и всем жертвам, если они чувствовали себя оскорбленными или оскорбленными», - также он подчеркнул развлекательный журналист.

Наконец, он подчеркнул, что не будет использовать формулировки, оскорбляющие жертв сексуального насилия: «Маурисио, я приношу вам извинения, и всем тем девушкам, подвергшимся насилию, которые, к сожалению, существуют в этой стране, я обещаю больше не называть меня так, и я обниму Маурисио», - заключил он.

Это публичное извинение является частью протокола, который присутствовал коллега мексиканского певца с организацией Nosotras para ellas и в котором они попросили публичных извинений у Инфанте, в дополнение к тому, чтобы журналист получал информацию о сексуальном насилии, а также поощрял компании иметь руководство по борьбе с этим видом поведения, а также гарантии неповторения.

Организация распространила письмо с требованием от автора сообщения принести публичные извинения Маурисио Мартинесу (Фото: скриншот)

Для них мы осудили заявления коммуникатора в документе, опубликованном для прессы.

«Немыслимо, чтобы на национальном телевидении ведущий дисквалифицировал, повторно виктимизировал и унижал жертву, называя ее «изнасилованным» за тот простой факт, что он не хочет давать ему интервью, допрашивать и не зная, как эти вопросы публично решаются в области права человека», - говорится в документе, распространенном среди СМИ.

«Ответственность, которую несет речь водителя, должна быть возложена не только на общественного деятеля, который находится в центре внимания конкретного случая, но и на тысячи людей, которые не хотят открывать свои личные проблемы для таких людей, как г-н Инфанте, и для форматов общения, таких как те, которые Grupo Imagen не проявила осторожности», — заявила группа, которая рекомендовала обучать сотрудников Grupo Imagen работе со случаями сексуального насилия.

Знаменитость рассказала о своем рабочем распорядке и призналась, что ошибался (Фото: Twitter)

Письмо было распространено вирусно после того, как коллега-радиокоммуникатор был расстроен 29 марта, после того как мексиканский актер пренебрежительно отозвался о шоу-программах, чтобы пойти в другие типы новостных изданий, чтобы представить свое дело.

«Учиться следует Маурисио Мартинесу. Он видит нас такими наверху, потому что его изнасиловали. Поскольку его изнасиловали, он не дает интервью шоу-программам. Она просто идет с Аделой Михой, что ее никто не видит... ее адвокаты идиоты. Это не повышение, но завтра, когда я пойду с Аделой и пойду с новостями, я не хочу ничего знать как дискриминатора», - так сказал Густаво Адольфо в последнюю неделю марта.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: