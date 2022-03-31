Грэмми 2022: Тони Саккар, его номинация и все подробности его присутствия на гала-концерте музыкальных наград

Нам осталось всего несколько дней до одного из самых захватывающих моментов в музыкальной индустрии — Грэмми 2022 года. Как и вручение премии «Оскар» лучшим в кинематографе, церемония, которая состоится 3 апреля, посвящена чествованию лучших представителей музыки. Однако большая разница между обоими галами заключается в том, что на последних у нас есть представитель Перу, что еще больше заставляет нашу грудь опухать от эмоций. Это перкуссионист Тони Сукар, который будет соревноваться в категории «Лучший латинский тропический альбом».

Здесь мы расскажем вам все подробности о том, где, когда, в какое время, на каком канале смотреть грандиозный гала-концерт и многие другие долгожданные награды, которые возвращаются лично.

С КАКИМ АЛЬБОМОМ КОНКУРИРУЕТ ТОННИ САККАР?

Тони Саккар будет конкурировать со своим альбомом «Live in Peru», концертом, записанным вживую в Национальном театре в феврале 2020 года и включающим различные версии «Билли Джин», «A puro dolor», «Uptown Funk» и многих других. Эта постановка должна была претерпеть несколько изменений, которые должны были быть приняты членами Национальной академии искусств и наук звукозаписи США.

Tony Succar

С КЕМ БУДЕТ КОНКУРИРОВАТЬ ТОННИ САККАР?

Артист столкнется с внушительными музыкальными фигурами:

- Жилберто Санта Роза (коллеги)

“Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

- Aymée Nuviola (Без сальсы нет рая)

“Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola.

- Великое комбо Пуэрто-Рико (на карантине)

“En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico.

- Рубен Блейдс и Роберто Дельгадо с оркестром (Salswing).

“Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta. Hand-out | Loud And Live

ДАТА ВСТРЕЧИ С ТОННИ САККАРОМ НА ПРЕМИИ ГРЭММИ 2022 ГОДА

В воскресенье, 3 апреля, состоится 64-й выпуск Грэмми 2022 года, в котором Тони Суккар станет представителем Перу. Церемония пройдет на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе

ГДЕ УВИДЕТЬ ТОНИ САККАРА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА ПРЕМИИ ГРЭММИ 2022 ГОДА?

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на канале TNT.

ВО СКОЛЬКО УВИДЕТЬ ТОННИ САККАРА НА ПРЕМИИ ГРЭММИ 2022 ГОДА?

Красная дорожка Грэмми 2022 года начнется в 18:30, а церемония начнется в 20:00 (перуанское время).

Расписания по всему миру:

Перу: 20:00

Эквадор: 20:00

Колумбия: 20:00

Мексика: 20:00

Чили: 21:00

Боливия: 21:00

Венесуэла: 18:00

Аргентина: 21:00

Бразилия: 21:00

Соединенные Штаты (Флорида): 21:00

Испания: 4:00 (понедельник, 4 апреля)

КАКИЕ АРТИСТЫ БУДУТ ПЕТЬ НА ГРЭММИ 2022 ГОДА?

Церемония не только называет победителей в различных номинациях, но и оживляет праздник с участием современных художников в исключительной экспозиции, где они восхищаются своим искусством.

Академия объявила множество звезд, таких как Джей Балвин, Джон Ледженд, Мария Бесерра, Кэрри Андервуд и Silk Sonic. Также была подтверждена презентация k-pop группы BTS, The Osborne Brothers, Billie Eilish, Foo Fighters, Brandi Carlile, Lil Nas X, Jack Harlow, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton, H.E.R., Jon Batiste, Nas, Ben Platt, Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr. и Rachel Zegler.

КТО ТАКОЙ ТОНИ САККАР?

Антонио Гильермо Суккар Тайрако родился 18 мая 1986 года в Лиме и стал перкуссионистом, композитором, аранжировщиком и продюсером звукозаписи. Всего в 35 лет он осмелился заниматься музыкой, пока не получил два Latin Grammys в 2019 году.

Когда ему было два года, он вместе с семьей иммигрировал в Майами, США. В возрасте 3 лет он начал играть в The Peruvian Cajon благодаря тому, что он происходил из семьи музыкантов. Когда ему исполнилось 13 лет, он начал играть на барабанах в группе своих родителей.

Перуанский музыкант, имеющий американское гражданство и японское происхождение, сопровождал своих родителей в различных выступлениях, таких как свадьбы и частные мероприятия. Это заставило его все больше и больше влюбляться в музыку.

В 2020 году она выпустила свою версию «When You Think Back» Педро Суареса-Вертиса в сотрудничестве с Даниэлой Даркур, Эцио Оливой, Кристианом Яйпеном, Бартолой и другими с целью продвижения туризма в Перу.

В январе 2021 года он был объявлен жюри в Yo Soy, а в августе он продолжает играть в Латине, участвуя в качестве тренера в La Voz Senior.

ВАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тони Саккар задумывался о том, чтобы стать профессиональным футболистом в подростковом возрасте. Он был в нескольких командах, пока не выиграл чемпионат штата своей школы. Хотя он искал стипендию, чтобы посвятить себя спорту, он не получил ответа.

После этого он обратился к отцу за советом и велел ему попробовать поступить в музыкальную школу ПФР. Его музыкальное образование началось с игры на барабанах, фортепиано, а затем дошло до ударных инструментов.

В 2008 году она получила степень бакалавра в области джазового исполнения во Флоридском международном университете и продолжала обучение в магистратуре до 2010 года.

КАРРЕРА

С тех пор как он был студентом бакалавриата, Тони Саккар уже имел активную музыкальную карьеру. Во время учебы в колледже он занял должность директора в семейной группе, которую он переименовал в Mixtura.

В 2010 году она выпустила свой первый альбом, который был записан на её выпускном концерте. Живой концерт с участием Mixtura в Центре исполнительских искусств Wertheim в Майами.

Путь Тони привел его в мир сальсы, джаза/попа и афро-латинской музыки. Кроме того, ему удалось поработать с несколькими художниками, такими как Тито Ньевес, Марк Энтони, Ла Индия, Оби Бермудес и другие.

В 2015 году он создал совместный проект Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson. Он был выпущен в театре Олимпия в Майами при поддержке Universal Music Classic. Unity представила более 100 музыкантов на дань уважения королю поп-музыки.

В 2019 году он выиграл две Latin Grammys как продюсер года и Лучший альбом сальсы за альбом «Más de mi», войдя в историю как самый молодой победитель, выигравший обе категории.

Тони Саккар выигрывает латинскую премию Грэмми. (Видео: YouTube)

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