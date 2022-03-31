Google и ее новый план по предотвращению фейковых новостей в мире

Интернет позволяет людям быть на связи и находить информацию о чем угодно в любое время, однако существует так много возможностей поиска, что можно скрыть ложные данные (Fake News). Именно тогда и вступает в силу приверженность Google проверке фактов.

Более известная как проверка данных для испаноговорящих людей, проверка фактов - это практика, заключающаяся в поиске ложных новостей или данных, которые могут ввести людей в заблуждение, выдавая себя за правдивую информацию.

Прекрасным примером необходимости проверки данных во всем мире является пандемия COVID-19, которая, несмотря на снижение ее последствий, все еще активна во всех странах.

На самых серьезных этапах было распространено много информации по этому вопросу, которая заставила население мира отступить дома, однако многое было ложным.

Google помогает с проверкой данных (Фото: REUTERS/Франсуа Ленуар/Файл фото)

В некоторых случаях люди воспользовались моментом, чтобы терроризировать теориями заговора 5G или Мирового порядка, делать монтажи и распространять дезинформацию о лечении, последствиях и смертях от COVID-19. Из-за того, что было так много фейковых новостей, кому-то пришлось их отрицать.

Хотя проверка данных существует уже несколько лет, пандемия как никогда показала, что существует потребность в правдивой информации. В связи с этим Google стремится обеспечить людям более проверенный выбор информации.

Посредством продуктов и инициатив, включая создание сети шашек с более чем 500 специалистами, технологическая компания стремится бороться с дезинформацией.

«Проверка данных является ключевым видом деятельности для достижения этой цели, поэтому в Google мы присоединяемся к Международному дню проверки и подтверждаем инициативы, которые мы осуществляем с местными и региональными организациями, а также представляем различные продукты, которые имеют основополагающее значение для борьбы с дезинформация вместе», — указали в Google.

Фейковые новости распространяются в Интернете (Фото: Reuters/Eva Plevier)

Гаджет проверки фактов. Используя средства проверки контента, Google подтверждает информацию и расширяет ее с помощью расширенного окна истории. Там поисковая система предоставляет сводку по каждой теме и предоставляет доступ к страницам, которые предоставляют такую информацию, которые также содержат теги проверки в приложениях Google News для компьютеров и приложений для iOS и для Android.

Проводник проверки фактов: В этом инструменте у людей есть возможность поместить слово или текстовую цитату в браузере, чтобы он возвращал список связанных фактов, которые уже были проверены. Проверенные факты уже можно найти на вкладке «Новости» в проводнике проверки фактов.

Лучшие мобильные истории: В рамках Международного дня проверки данных компания запустила новую функцию в Top Stories (для мобильных устройств теперь доступна в регионе и на испанском языке в середине апреля). Чтобы сделать более заметным высококачественные оригинальные результаты.

У Google есть инициативы по борьбе с дезинформацией (Фото: Google)

Новостная инициатива Google: С прошлого года она создала фонд в размере 3 миллионов долларов для проектов проверки новостей, связанных с COVID-19, а также дополнительную поддержку на 6,5 миллиона долларов для НПО, которые борются с дезинформацией. В 2022 году испаноязычные организации из Аргентины (Chequeado) и Испании (Maldita.es) поддерживают создание новой организации по проверке фактов в Соединенных Штатах для людей, говорящих на испанском языке.

Google также присоединился к Chequeado, чтобы создать программу проверки фактов «обучения тренеров» в Латинской Америке. Он будет обучать 500 новых шашек среди журналистов и студентов-журналистов в Аргентине, Колумбии, Мексике и Перу.

Существует также платформа DigiMente, которая направлена на обучение граждан, способных различать различные источники информации, потреблять и создавать качественный контент и участвовать в жизни граждан ответственным и этичным образом.

В Колумбии и Чили он осуществил такие действия, как стратегия освещения выборов 2022 года, разработанная редакционной коллегией, или проект Mala Espina по проверке фактов, чтобы освещать конституционный процесс в Чили, проверять дезинформацию и разъяснять вопросы, обсуждавшиеся на съезде с Новостная инициатива Google.

Наконец, Google напоминает, что дезинформация стала одной из самых актуальных проблем на данный момент и представляет собой вызов для СМИ, цифровых платформ и общества в целом. Поэтому они реализуют свои инициативы для достижения цели создания хорошо информированного мира.

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