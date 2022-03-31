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четверг 31 март 2022
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Россия

Для Белого дома российское вторжение в Украину стало «стратегической катастрофой»

Директор по коммуникациям Кейт Бедингфилд заявила об этом и уточнила, что сам Путин заявил, что западные санкции наложили беспрецедентные издержки на экономику Москвы

Newsroom Infobae

31 март 2022
White House Director of Communications Kate Bedingfield takes a question during a press briefing at the White House in Washington, U.S., March 29, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque
White House Director of Communications Kate Bedingfield takes a question during a press briefing at the White House in Washington, U.S., March 29, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

Директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд заявила в четверг, что у США есть доказательства того, что вторжение Владимира Путина в Украину стало «стратегической катастрофой» для России. Он также добавил, что Москве грозит больше санкций.

«Сам Путин заявил, что эти санкции наложили беспрецедентные издержки на российскую экономику, и наша роль заключается в том, чтобы продолжать укреплять Украину на поле боя», - заявил американский чиновник в ньюсруме Белого дома.

«Мы сделали все возможное, чтобы быть прозрачными. Еще до вторжения Путина мы работали над тем, чтобы предоставить информацию, которая давала представление о том, что, по нашему мнению, будет делать Россия. Давая понять, что мы знали, каковы их намерения, оказало влияние поставить их в невыгодное положение», - сказал он. «Я думаю, что в целом мы видели, что вторжение было стратегической ошибкой, оно ослабляет Россию»

С другой стороны, он заявил, что они «видели сообщения о том, что моральный дух среди российских военных низок. И я думаю, что это не удивит любого, кто видел, что здесь переживает российская армия. У вас есть новобранцы. У вас есть люди, которых наняли для участия в этой невероятно утомительной битве. Поэтому я не думаю, что никто не удивляет, что моральный дух низок».

Бедингфилд также пояснил, что в настоящее время нет планов прямых переговоров между Джо Байденом и Путиным, и повторил, что США хотят увидеть «ощутимую деэскалацию войны со стороны России», прежде чем рассматривать какое-либо прямое сближение с лидером Кремля.

Infobae
Бедингфилд также пояснил, что в настоящее время нет планов прямых переговоров между Джо Байденом и Путиным (REUTERS)

«В настоящее время нет. Мы очень четко дали понять, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует значительной демонстрации россиянами серьезного сокращения, и мы этого не видели», - сказал Бедингфилд журналисту CNN.

Последний раз Байден и Путин разговаривали по телефону 12 февраля, примерно за две недели до начала вторжения России.

В ближайшие дни США добавят 120 компаний из России и Беларуси в свой санкционный список: «Министерство торговли также предпримет дальнейшие шаги по деградации оборонного, аэрокосмического и морского секторов России, добавив 120 предприятий в России и Беларуси в Список юридических лиц, увеличив число российских партии и белорусы добавили в список более 200 с начала вторжения».

Бедингфилд добавил, что включение в список означает, что эти организации «больше не могут получать самые современные технологии из США без лицензии, в которой в большинстве случаев, если не во всех, будет отказано».

«Сила этих ограничений со временем будет ухудшаться, поскольку Россия использует оставшиеся резервы. Например, запасные части для некоторых самолетов и танков. Мы продолжим нести беспрецедентные издержки, чтобы укрепить руку Украины и превратить выбор слова Путина в стратегический недостаток».

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