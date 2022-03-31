Экс-партнер Сезара Боно навестил актера, когда он был госпитализирован

MÉXICO, D.F. 20OCTUBRE2006.- En las instalaciones de Televisa San Ángel se realizó la celebración del programa Vecinos. FOTO: IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM

Несколько недель назад 71-летний мексиканский актер Сезар Боно был серьезно госпитализирован из-за осложненного кишечного кровотечения, которое привело к деликатной операции; через несколько дней после госпитализации комик был окончательно выписан из клиники 21 марта.

Однако точный момент, когда он вышел из больницы, не был соблюден, так как скорая помощь доставила его к следующему месту назначения. Однако журнал TV Notas провел интервью с сыном художника Леонардо Боно, который отметил, что он и его семья были очень рады узнать, что он уже дома со старшим братом.

«Много страданий, но он уже дома с моим старшим братом, с которым живет после разлуки моей матери, с которой я живу», - подчеркнул он для журнала.

Он также подтвердил, что недавний бывший партнер Сезара находился в больнице, навещая актера, поскольку он не мог видеть своих детей в плохом состоянии из-за здоровья их отца, поэтому он несколько раз ходил, чтобы поддержать все необходимое, однако, L Леонардо подчеркнул, что его желание состоит в том, чтобы быть просто зарезервированным по этому вопросу.

Сезара Боно посетил его бывший партнер, потому что после их расставания он все еще остается важной частью его жизни (IG: cesarbonoficial)

«Моя мама разбила сердце, увидев, как ее дети переживают трудные времена, и она обратилась в больницу, чтобы поддержать нас; 33 года брака нельзя стереть, у моей матери нет каменного сердца, и, конечно, она очень заботилась о здоровье моего отца», - сказал Леонардо.

Столкнувшись с этой ситуацией, он поставил под сомнение возможное примирение между Сезаром Боно и Патрисией Кастро, парой, на которой он женился 1988, после расставания с Хочитлем, который был её первым браком, который длился 15 лет в сожительстве.

Ну, после разделения Сезара и Патрисии в прошлом году, где 70-летний актер заявил, что больше не был романтически связан с женой, потому что они решили расстаться учитывая дистанцию, которая возникла, потому что они не знали, как противостоять последним потерям, которые они испытали вместе, их младший сын прокомментировал, что возвращение будет решением со стороны причастных, потому что единственное, на что он надеется, это то, что оба найдут счастье.

«Речь идет о них двоих, я просто хочу, чтобы они были счастливы. Кроме того, им придется снова встретиться на моих театральных премьерах и на моей свадьбе, они всегда должны быть едины», - сказал он в интервью.

Патрисия Кастро рассталась в 2021 году с Сезаром Боно, с которым она родила двоих детей и вырастила троих других, от первых браков друг друга (Фото: Twitter)

В прошлом году актер объяснил для утреннего шоу Sale el Sol, что их отношения закончились из-за ситуаций, в которых они не могли продвинуться вперед: «Я думаю, я не хочу винить ни в чем или кого-либо, но ему пришлось увидеть много боли некоторых смертей, чтобы не иметь возможности избавиться от этого большая боль, это великое отсутствие. Поэтому вместо того, чтобы идти вперед, мы с бывшей женой остались на полпути», — объяснил главный герой спектакля «Защищая пещерного человека».

Он упомянул о том, что их отношения не закончились из-за отсутствия любви, потому что он рассказал, что, несмотря на обстоятельства, он очень ценит своих бывших партнеров, поскольку они были важной частью их жизни, а также были матерями своих детей.

«В моем случае нет. Мне нравились бывшие жены. Я люблю матерей своих детей, с каждой из которых двое сыновей, две дочери с дочерьми с одним и два сына с другой. Я люблю их, я люблю своих детей, я люблю своих внуков, но потом они перестают любить тебя, а потом продолжают жить», - сказал он.

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