Совет директоров Ecopetrol проработает 4 года

Foto de archivo. Entrada al campo de Castilla de Ecopetrol en Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, Colombia, 26 de junio, 2018. REUTERS/Luisa González

Единогласным решением Собрание акционеров Ecopetrol утвердило новый срок полномочий совета директоров, который составляет от двух до четырех лет.

Это соглашение стало результатом первой очной встречи этой ассамблеи после двух лет отсутствия. Объявление было сделано в Корфериасе, Богота.

По мнению президента государственной нефтяной компании Фелипе Байона, это решение является лучшим, учитывая, что Ecopetrol сможет поддерживать свою долгосрочную стратегию расширения портфеля, особенно энергетический переход и устойчивое развитие за счет инвестиций, которые со временем будут расти.

«В этой связи мы считаем и убеждены в том, что стабильность совета директоров имеет важное значение. Мы должны думать, что в таком бизнесе есть кривая обучения и требуются многие навыки», - сказал Байон в заявлениях, собранных газетой EL HERALDO из Барранкильи.

Он также подчеркнул, что это расширение выйдет за рамки политических периодов, которые могут повлиять на его формирование: «Мы должны адаптироваться ко всем вызовам и адаптироваться, как это происходит в разных частях мира, и в некотором роде иметь возможность продолжать работу над этим развертыванием стратегии 2040 года».

Предложение получило вотум доверия 95,61% акционеров, участвовавших в мероприятии.

После этого собрание акционеров нефтяной компании одобрило выплату дивидендов в размере 280 долларов за каждую обыкновенную акцию.

Эта новость появилась после того, как президент Ecopetrol Фелипе Байон подтвердил, что компания в настоящее время ожидает получения экологической лицензии для второго пилотного комплексного исследовательского проекта в Колумбии.

Заявка на получение экологического лицензирования для второго пилотного проекта под названием Platero была подана 15 февраля в природоохранный орган. «Эти пилотные проекты важны, потому что они позволяют стране принимать обоснованные решения, используя данные, науку и технологии, работая с сообществами, хочет ли страна решить, хочет ли она использовать эту технологию для большего количества бронирований», - сказал президент Ecopetrol во время Общего собрания акционеров в Боготе.

Этот экспериментальный проект комплексных исследований (PPII) будет осуществляться Национальным агентством по углеводородам (ANH) и американской нефтяной компанией ExxonMobil и будет расположен в осадочном бассейне долины Средняя Магдалена. По данным государственного учреждения, в проект El Platero будут вложены 53 миллиона долларов. Аналогичным образом, «7 процентов будет выделено местному содержанию в разделе поставок товаров и услуг», - говорится в сообщении Ecopetrol.

В рамках этого нового проекта Ecopetrol будет осуществлять два экспериментальных исследовательских проекта в стране с целью предоставления информации, чтобы правительство могло принять решение о том, следует ли в конечном итоге разрабатывать этот метод добычи сырой нефти в стране. Альянс по свободному гидроразрыву пласта Колумбии рассчитывает в четвертый раз подать в Конгресс Республики, после 20 июля, законопроект о запрещении фрекинга в Колумбии.

Как известно, 25 марта ANLA выдала экологическую лицензию первому пилотному проекту под названием Kale, расположенному в Пуэрто-Вильчесе, Сантандер. После объявления следует надеяться, что решение будет окончательным, поскольку гражданские организации уже объявили о судебных средствах правовой защиты для отмены разрешения природоохранного органа.

Это подтвердил Карлос Андрес Сантьяго из Колумбийского альянса по свободному гидроразрыву пласта, который возглавляет движение, выступающее против фрекинга в стране. «Мы будем подавать апелляции оппозиции, хотя считаем, что соглашения, которые Ecopetrol заключила с ANLA, заключаются в том, что это выйдет, если или если, так что ресурс пополнения будет для нас неблагоприятным», - сказал он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:







