Акционеры Ecopetrol одобрили увеличение дивидендов до 280 долларов на акцию в 2022 году

Foto de archivo. Imagen la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia, 1 de marzo, 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Общее собрание акционеров колумбийской нефтяной компании Ecopetrol одобрило выплату дивидендов в размере 280 долларов за каждую обыкновенную акцию.

Одобрение предложения совета директоров компании о выплате дивиденда в размере 243 долларов за титул (60% прибыли), что эквивалентно выплате 59,8% от чистой прибыли Ecopetrol, и экстраординарных 37 долларов за титул (9% от прибыли) в 16 раз больше, чем в 2020 году, что составило 17 долларов.

Следует отметить, что предложение было одобрено 95,61% акционеров, присутствовавших на Ассамблее (кворум которой составлял 92,69%).

Кроме того, участники Ассамблеи также одобрили выплату дивидендов миноритарным акционерам 21 апреля 2022 года одним платежом, а для мажоритарных акционеров она будет произведена в течение года, в четыре раунда и с максимальной датой 30 сентября этого года.

Кроме того, было одобрено создание резерва в размере 8,88% млрд, «направленного на поддержку финансовой устойчивости компании и гибкости при разработке ее стратегии».

В соответствии с политикой распределения дивидендов Компании. В любом случае при распределении дивидендов необходимо учитывать:

1. Способность Компании финансировать инвестиционный план за счет операционного денежного потока

2. Рейтинг Компании перед рейтинговыми агентствами

Во время своего выступления президент нефтяной компании Фелипе Байон подчеркнул, что усилия по разведке будут сосредоточены на большем проценте поиска природного газа на национальной территории. Компания хочет искать больше в Казанаре, следует помнить, что в настоящее время в этом муниципалитете в предгорье есть четыре срубленных бурения.

Точно так же он подчеркнул, что нефтяная компания ищет больше газа в водах Карибского моря, и объявил, что во вторник, который только что прошел в 11.30 утра, в партнерстве с Shell начала бурить разведочную и ограничительную скважину в южной части Карибского бассейна Колумбии.

Ecopetrol будет стремиться быть в Соединенных Штатах вместе с Isa, как это уже было сделано в Техасе с пермцами.

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