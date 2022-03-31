Исследование предупреждает, что десятки неопознанных видов летучих мышей в Азии могут содержать новые вирусы

Kirk Taray, a bat ecologist, detangles a bat caught on a mist net that was set up in front of a building with a bat roost at the University of the Philippines Los Banos (UPLB), in Los Banos, Laguna province, Philippines, February 19, 2021. "With the ongoing pandemic, there is more caution taken into consideration while studying bats. Several measures and protocols are established to protect both the researchers and the bats. Also, the community quarantine and travel restrictions added difficulty especially in accessing potential areas of study," said Taray. REUTERS/Eloisa Lopez SEARCH "LOPEZ BATS" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF DAY

Новый геномный анализ показывает, что в Юго-Восточной Азии, вероятно, существуют десятки неизвестных видов подковообразных летучих мышей. Эти млекопитающие, также называемые ринолофидами, считаются резервуаром многих зоонозных вирусов, которые переходят от животных к людям, включая близких родственников вирусов, вызвавших тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и COVID-19. По словам Ши Чжэнли, вирусолога из Уханьского института вирусологии в Китае, правильная идентификация видов летучих мышей может помочь определить географические горячие точки с высоким риском зоонозных заболеваний. «Это важная работа», - предупреждает он.

По мнению соавтора исследования, Элис Хьюз, биолога по охране природы из Университета Гонконга, лучшая идентификация неизвестных видов летучих мышей также может поддержать поиск происхождения SARS-CoV-2 за счет сокращения мест поиска летучих мышей, которые могут укрывать близких родственников вирусы. Ближайшие известные родственники SARS-CoV-2 были обнаружены у летучих мышей Rhinolophus affinis в юго-западной китайской провинции Юньнань и у трех видов подковообразных летучих мышей в Лаос.

Загадочные виды

Хьюз хотел лучше понять разнообразие летучих мышей в Юго-Восточной Азии и найти стандартизированные способы их идентификации. Так она и ее коллеги ловили летучих мышей на юге Китая и Юго-Восточной Азии в период с 2015 по 2020 год. Они сделали измерения и сфотографировали крылья и носовую лопатку летучих мышей, «странный набор тканей вокруг носа», как описал Хьюз, и записали свои призывы к эхолокации. Они также собрали небольшое количество ткани с крыльев летучих мышей для извлечения генетических данных.

Чтобы составить карту генетического разнообразия летучих мышей, команда использовала последовательности митохондриальной ДНК 205 отловленных животных и еще 655 последовательностей из онлайн-баз данных, что составляет в общей сложности 11 видов Rhinolophidae. Как правило, чем больше разница между геномами двух летучих мышей, тем больше вероятность того, что животные представляют генетически разные группы и, следовательно, разные виды.

Для картирования генетического разнообразия летучих мышей команда использовала последовательности митохондриальной ДНК 205 отловленных животных и еще 655 последовательностей из онлайн-баз данных, что составляет в общей сложности 11 видов Rhinolophidae (REUTERS)

Исследователи обнаружили, что каждый из 11 видов, вероятно, был несколькими видами, возможно, включая десятки скрытых видов по всей выборке. Скрытые или «загадочные» виды — это животные, которые, по-видимому, принадлежат к одному и тому же виду, но на самом деле генетически разные. Например, генетическое разнообразие Rhinolophus sinicus предполагает, что группа может состоять из шести отдельных видов. В целом, по их оценкам, около 40% видов в Азии не были официально описаны.

«Это отрезвляющая цифра, но не удивительно», — говорит Нэнси Симмонс, куратор Американского музея естественной истории в Нью-Йорке». Ринолофидные летучие мыши - сложная группа, и была лишь ограниченная выборка животных», - объясняет он.

Однако для специалиста опора на митохондриальную ДНК может означать, что количество скрытых видов является завышенным. Это связано с тем, что митохондриальная ДНК наследуется только от матери, поэтому важная генетическая информация может отсутствовать, говорит специалист. Тем не менее, исследование может привести к взрыву исследований по названию новых видов летучих мышей в регионе.

«Полученные результаты подтверждают другие генетические исследования, которые показывают, что в Юго-Восточной Азии много загадочных видов» (REUTERS)

Дополнительные доказательства

«Полученные результаты подтверждают результаты других генетических исследований, которые свидетельствуют о том, что в Юго-Восточной Азии обитает много загадочных видов», — говорит Чарльз Фрэнсис, биолог Канадской службы дикой природы, окружающей среды и изменения климата в Оттаве, которая изучает летучих мышей в этом регионе. Но, по словам Фрэнсиса, оценки основаны на небольшом количестве выборок.

Команда Хьюза использовала морфологические и акустические данные для более подробного анализа 190 летучих мышей, обитающих на юге Китая и Вьетнама, и обнаружила, что это подтверждает их вывод о том, что многие виды не были идентифицированы в этих регионах. По словам Симмонса, исследование является веским аргументом в пользу «использования нескольких строк доказательств при разграничении видов».

Хьюз подчеркивает, что его команда также обнаружила, что тканевый лоскут чуть выше ноздрей летучих мышей, называемый турецким седлом, может быть использован для идентификации видов без необходимости генетических данных. По мнению Габора Чорбы, таксономиста Венгерского музея естественной истории в Будапеште, «это означает, что скрытые виды можно идентифицировать без интрузивных морфологических исследований или дорогостоящего анализа ДНК».

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