«Не волнуйся, Энрике»: фотография, на которой Деннис Дрессер раскритиковал AMLO и Пенья Ньето

Через свой официальный аккаунт в Twitter политолог Дениз Дрессер иронизировала недавние заявления президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) по третьему докладу по делу Айотзинапы, сделанному Междисциплинарная группа независимых экспертов (ГИЭИ), в которой была выпущена серия видеороликов, в которых элементы Секретариата ВМС (Семар) и Секретариата национальной обороны (Седена) манипулировали сценой мусорной свалки Cocula, где, предположительно, ячейка Guerreros Unidos взяла 43 учащихся сельской педагогической школы им. Исидро Бургоса, чтобы они погибли и сжигали их тела.

Эта версия была классифицирована как «историческая правда» Хесусом Мурильо Карамом, который занимал пост главы потухшей Генеральной прокуратуры (ГПР). Столкнувшись с разоблачениями GIEI, Табаскеньо заверил, что бывшему президенту Энрике Пенья Ньето (EPN) «трудно» игнорировать материалы, выпущенные группой экспертов, и изменение сцены, на которой якобы были совершены преступления.

Дениз Дрессер вспомнила фразу «Розарио, не волнуйся», чтобы критиковать AMLO и EPN (Фото: Twitter/ @DeniseDresserG)

Однако в ходе встречи он исключил участие в событиях нынешнего главы Семара и заявил, что «он не имеет никакого отношения к этому вопросу, это был адмирал Охеда, и недоброжелатели хотят заставить нас, потому что адмирал Охеда был начальником военно-морской зоны в Акапулько, что должно быть известно, если мы знаю, но противники хотят, чтобы мы выглядели плохо, даже если бы они могли обвинить нас в исчезновении молодежи, они бы это сделали», - сказал он.

В этом контексте Дрезер Герра иронизировал заявления президента фотографией, на которой он появляется в сопровождении EPN, которую он сопровождал следующим сообщением: «Не волнуйся, Энрике», намекая на известную фразу, которую PRI использовала для поддержки Росарио Роблеса Берланга после подвергшиеся критике со стороны программы «Национальный крестовый поход против голода» во время руководства Министерством социального развития (Минсоцразвития).

Политолог также сравнила оправдание Охеды с комментариями, сделанными AMLO 29 сентября 2014 года через ее официальный Twitter , который написал следующее сообщение: «За прискорбный случай с Игуалой я собираюсь осудить людей властной мафии как виновных и буду продолжать требовать отставки EPN».

Недавно была выпущена серия видеороликов, в которых элементы Секретариата ВМС (Семар) и Секретариата национальной обороны (Седена) якобы манипулировали сценой так называемой «исторической правды» (Фото: EFE/Карлос Рамирес)

После представления отчета GIEI Аргентинская судебная антропологическая группа (EAAF) запросила тщательное расследование 43 пропавших студентов-студентов, чтобы прояснить недавно опубликованную информацию и, таким образом, соответствующие обязанности были окончательно определены.

«EAAF требует тщательного расследования видеозаписей, опубликованных в третьем отчете Междисциплинарной группы независимых экспертов Айотзинапы о нерегулярных вмешательствах на свалку кокулы, за несколько часов до официального вмешательства ВВС и властей», - говорится в сообщении EEAF. В том же письме EAAF подчеркнули важность снимков, сделанных с помощью беспилотника над районом свалки Колула 27 сентября 2014 года, в связи с тем, что за несколько часов до соответствующих экспертных заключений тогдашней Генеральной прокуратуры Республики (ГПР), а также самих себя , началось официально.

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