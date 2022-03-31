Цена доллара закрылась на уровне 3,68 подошв в четверг, что является самым низким уровнем за последние 11 месяцев

Цена доллара достигла самого низкого уровня за последние 11 месяцев в четверг, 31 марта, и закрылась на отметке 3,68, согласно информации Центрального резервного банка Перу на валютном рынке в 13:30.

В среду доллар закрылся на отметке 3,7148, в этот четверг открылся до 3,7137 и закрылся на отметке 3,6803, сообщает Bloomberg. Это означает снижение на 0,93%. Этот обменный курс не фиксировался с середины мая 2021 года.

ПАРАЛЕЛО ДОЛЛАР

На параллельном рынке доллар торгуется на уровне 3665 сингапурских долларов при покупке и 3710 сингапурских долларов при продаже в 13:50. В танго, в основных банках страны, доллар стоит на уровне 3703 сингапурских долларов за покупку и 3727 сингапурских долларов за продажу.

Между тем, в цифровых обменных пунктах самая низкая продажа достигает S/3698, а самая высокая - S/3,72. С другой стороны, самая низкая покупка составляет 3,66, а самая высокая - S/ 3,67.

«Утром было продано 335 миллионов долларов США по средней цене S/ 3,69. Поток предложения в значительной степени поступал от иностранцев и корпораций в конце месяца, в то время как спрос на валютные свопы со сроком погашения был продан за 400 миллионов сингапурских долларов», - сказал Асвим Асенсиос, форекс-трейдер Renta4sab.

«По данным Торговой палаты Лимы (CCL), в феврале экспорт Перу достиг 4,595 млн долларов США, что на 7% выше, чем в том же месяце 2021 года. Среди основных экспортируемых продуктов — медь, золото и природный газ», — добавил он.

ЭВОЛЮЦИЯ ДОЛЛАРА

После первого тура президентских выборов, в апреле 2021 года, доллар демонстрировал устойчивый рост до октября, когда он достиг S/ 4,14. Затем, после смены председателя совета министров Гвидо Беллидо, американская валюта упала до 3,92, но снова начала небольшой рост до начала декабря, когда первое вакантное ходатайство против президента Педро Кастильо было отклонено.

С тех пор доллар падает день за днем и 10 марта достиг S/3,70. Однако в течение нескольких недель, когда вновь обсуждалась вакансия президента Педро Кастильо в Конгрессе, она несколько увеличилась (S/3 .79), пока это не было архивировано. Это последнее снижение американской валюты также совпадает с квалификацией сборной Перу по футболу на утешительный поединок.

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